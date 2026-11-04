Un violento episodio alteró la tranquilidad del hospital Francisco Valderrama, en Turbo, Antioquia. Una paciente que recibía atención en el centro asistencial atacó con un arma blanca a tres trabajadoras, en un hecho que quedó registrado en las cámaras de seguridad de la institución.

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La agresión causó momentos de pánico entre quienes se encontraban en el lugar y obligó a los vigilantes a intervenir para controlar la situación.

Video muestra ataque de paciente a trabajadoras de hospital en Turbo

En las imágenes divulgadas por Telemedellín se observa cómo la mujer se acerca a una funcionaria que estaba en el área de recepción y la ataca con un elemento cortopunzante.

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La trabajadora intenta defenderse y quitarle el arma, pero la agresión continúa. Otras empleadas que estaban en el lugar también resultan alcanzadas por la paciente.

En medio del episodio, dos enfermeras intentan contener a la mujer utilizando las sillas de su puesto de trabajo, mientras otros usuarios corren por los pasillos para ponerse a salvo.

El ataque se prolongó por poco más de un minuto, hasta que llegaron los vigilantes y lograron reducir a la paciente y quitarle el arma. El balance fue de tres trabajadoras lesionadas en diferentes partes del cuerpo.

Hospital Francisco Valderrama explicó qué atención puede ofrecer

Tras lo ocurrido, el Hospital Francisco Valderrama explicó que no cuenta con habilitación para ofrecer hospitalización psiquiátrica, aunque sí puede recibir pacientes por urgencias, valorarlos y estabilizarlos.

La institución señaló que, cuando una persona requiere internación especializada, debe gestionar su traslado a otro centro asistencial que cuente con los servicios correspondientes.

Por esta razón, sus directivas hicieron un llamado a las EPS y a las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB) para que agilicen las autorizaciones y remisiones de pacientes que necesitan atención especializada en salud mental.

Aunque no se ha confirmado un diagnóstico de la mujer involucrada en la agresión, el pronunciamiento del hospital puso sobre la mesa las dificultades que pueden enfrentar las instituciones que no cuentan con servicios de hospitalización psiquiátrica.

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