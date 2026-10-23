Un guardián del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) fue víctima de un ataque con arma de fuego en la noche del jueves 22 de octubre, en Armenia, Quindío. El funcionario recibió cuatro impactos de bala cerca de los establecimientos penitenciarios San Bernardo, de hombres, y Villa Cristina, de mujeres, según informó Caracol Radio.

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Según informó Caracol Radio, el atentado ocurrió en el sur de la capital quindiana, en inmediaciones de las dos cárceles. Tras el ataque, los responsables huyeron del lugar, mientras que el guardián fue trasladado a un centro asistencial para recibir atención médica. Hasta la publicación del reporte, no se había revelado su identidad ni se conocía oficialmente su estado de salud.

El hecho provocó preocupación en la zona y llevó a las autoridades locales a convocar un consejo extraordinario de seguridad para revisar las condiciones de protección de los funcionarios penitenciarios y definir nuevas medidas.

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¿Qué medidas anunciaron las autoridades tras el ataque?

El secretario de Gobierno de Armenia, Carlos Arturo Ramírez, confirmó que el alcalde James Padilla encabezó la reunión extraordinaria, en la que participaron representantes de la Policía, el Ejército, la Fiscalía, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), la Defensoría del Pueblo, la Personería y directivos regionales del Inpec y de los centros penitenciarios.

Durante el encuentro se analizaron acciones para reforzar la seguridad en las cárceles y establecer medidas de protección para los servidores del Inpec. Las autoridades también plantearon la necesidad de fortalecer la coordinación entre las instituciones para prevenir nuevos ataques contra el personal penitenciario.

Ramírez indicó que solicitarán a la Fiscalía una investigación pronta y eficaz para identificar a los responsables del atentado. La Alcaldía, además, manifestó que acompañará a la familia del funcionario afectado y continuará trabajando en el fortalecimiento de la seguridad en Armenia.

Por ahora, no se han divulgado detalles sobre los posibles móviles del ataque ni sobre la identidad de quienes dispararon contra el guardián. Las investigaciones deberán establecer las circunstancias del hecho y determinar si existe alguna relación con sus funciones dentro del sistema penitenciario.

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