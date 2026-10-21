Óscar Camargo Ríos, alias ‘Pichi’, conocido también como el ‘Pablo Escobar de Bucaramanga’, habría recibido atención con insumos utilizados en procedimientos estéticos mientras permanece recluido en la cárcel de La Dorada, Caldas, según una investigación de Noticias RCN.

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El informe reveló documentos que darían cuenta del ingreso de personal médico, auxiliares de enfermería y esteticistas al establecimiento penitenciario durante mayo y junio de 2026. Las autorizaciones, según el noticiero, contaron con el visto bueno de la dirección del penal y estaban relacionadas oficialmente con una atención dermatológica.

Sin embargo, el inventario de los elementos autorizados abrió nuevos interrogantes. Entre los insumos mencionados aparecen 14 jeringas de ácido hialurónico, toxina botulínica, cánulas nasales, una mentonera, un monitor multiparámetros y cilindros portátiles, de acuerdo con los documentos conocidos por el medio citado.

Uno de los registros está fechado el 25 de mayo de 2026 y lleva la firma del mayor Edgar Iván Pérez, director de la prisión. El documento autoriza el ingreso de personal médico para una valoración clínica, con fundamento en un informe dermatológico.

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Un segundo registro, expedido aproximadamente un mes después, menciona el ingreso de un médico cirujano y tres auxiliares de enfermería para atender a Camargo Ríos. En el documento se lee: “Se autoriza ingreso del personal médico correspondiente para la realización de atención dermatológica integral del PPL Camargo Ríos Óscar”.

La controversia también gira alrededor de los cambios en la apariencia física del recluso. Noticias RCN comparó fotografías de su reseña de diciembre de 2024 con imágenes más recientes, en las que se observa un cabello más largo, una barba más abundante y un rostro que aparenta mayor volumen. No obstante, esas diferencias no demuestran por sí solas que se hayan practicado procedimientos estéticos.

#Exclusivo | Un nuevo escándalo sacude al INPEC por los presuntos procedimientos estéticos realizados a alias Pichi, conocido como el ‘Pablo Escobar de Bucaramanga’. Registros conocidos por Noticias RCN evidenciarían el ingreso de cirujanos, enfermeras e insumos para estos procedimientos a la cárcel donde está recluido ⬇️ — Noticias RCN (@NoticiasRCN) October 21, 2026

Alias ‘Pichi’ alcanzó notoriedad por su historial delictivo y por su presunta capacidad para modificar su apariencia con el propósito de evadir a las autoridades. Por eso, las nuevas revelaciones reavivaron las preguntas sobre los controles dentro de los centros penitenciarios y el tratamiento que reciben las personas privadas de la libertad.

Según Noticias RCN, la dirección del penal confirmó que la autorización de ingreso existió y explicó que se concedió después de un derecho de petición presentado por el abogado del recluso.

El medio indicó que buscó una respuesta del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), pero hasta el momento de la emisión no había recibido un pronunciamiento oficial de la institución. Por ahora, las autorizaciones conocidas no permiten establecer por sí solas qué procedimientos se practicaron ni si hubo alguna irregularidad.

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