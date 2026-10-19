Por: El Espectador

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El Juzgado 801 Penal del Circuito de Bogotá concluyó un extenso juicio condenando a Juan Carlos Suárez Ortiz y Ricardo Rafael González Castro como coautores responsables del homicidio agravado de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, estudiante de ingeniería de la Universidad de los Andes. Los hechos ocurrieron en octubre del año pasado, y el análisis judicial determinó que la víctima se hallaba en estado de indefensión al momento del crimen. El juez estableció para ambos una pena de 450 meses de prisión, es decir, 37 años y seis meses, medida que deberán cumplir en un establecimiento carcelario, mientras el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) define su lugar de reclusión, de acuerdo con la información presentada por El Espectador.

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Pese a la severidad de la condena, tanto la Fiscalía como los defensores de los acusados y los abogados de la familia de la víctima manifestaron desacuerdo con la decisión, salvo la Procuraduría. Por este motivo, anunciaron que apelarán el fallo. Las partes interesadas expondrán sus argumentos en una audiencia virtual convocada por el juez, con el fin de que el Tribunal Superior de Bogotá analice nuevamente el caso y valore la decisión adoptada en primera instancia.

La reconstrucción de los hechos revela que la confrontación ocurrió luego de que Jaime Esteban y su amigo Juan David Cárdenas Ortiz salieran del establecimiento Bifor Pub en la madrugada, buscando transporte hacia sus hogares. Durante este trayecto, Juan Carlos Suárez Ortiz inició una agresión física contra la víctima. La violencia continuó incluso cuando Jaime Esteban intentó alejarse. Ricardo Rafael González Castro se sumó posteriormente al ataque, incrementando la gravedad de la situación. El juez determinó que ambos continuaron golpeando a la víctima incluso cuando yacía en el suelo y no podía defenderse.

Un punto relevante durante el juicio fue el origen de la agresión. Según explicó una testigo, Valentina Paricet Peña Castañeda, una mujer vestida de negro señaló a Jaime Esteban como supuesto acosador, lo que desencadenó los sucesos. Sin embargo, el despacho advirtió que el proceso no buscaba determinar si existió acoso, sino si el señalamiento de terceros fue asumido como justificación suficiente para ejercer violencia, lo cual quedó probado a juicio del juez. Además, se recogió la manifestación de Suárez Ortiz de que continuarían el ataque si alguien los animaba, lo que evidenció una dinámica colectiva e irresponsable de los acusados.

Entre los factores agravantes considerados estuvieron la hora del ataque —la madrugada—, la superioridad numérica, el estado de vulnerabilidad de la víctima y el hecho de que la agresión continuó cuando Jaime Esteban había perdido toda capacidad de defensa. El juez subrayó que la responsabilidad no radica solo en los golpes individuales, sino en haber participado de manera conjunta en una conducta que resultó fatal. El tribunal determinó, además, las circunstancias de mayor punibilidad previstas en el artículo 58 del Código Penal por haber actuado bajo motivo abyecto y aprovechando la condición de indefensión de la víctima, según la sentencia reseñada por El Espectador.

Con este fallo, el caso avanza a segunda instancia, mientras permanece vigente el debate sobre la pertinencia de la pena y las circunstancias que rodearon los hechos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué el juez dictó la condena de 37 años y seis meses de prisión por homicidio agravado?

El juez consideró probado que Juan Carlos Suárez Ortiz y Ricardo Rafael González Castro atacaron a Jaime Esteban Moreno Jaramillo cuando este se encontraba en estado de indefensión. La sucesión de golpes, la imposibilidad de la víctima para defenderse y la continuidad de la violencia después de que cayera al suelo fueron claves para aplicar el agravante previsto en el numeral séptimo del artículo 104 del Código Penal, que contempla una pena mayor cuando se comete homicidio aprovechando la indefensión de la víctima.

¿Qué es un motivo abyecto en el proceso penal y cómo se aplicó en este caso?

El motivo abyecto, según el artículo 58 del Código Penal, implica actuar movido por razones despreciables o indignas socialmente. En este caso, el juez consideró que los agresores justificaron el ataque por señalamientos de terceros, actuando con saña e incitados por el entorno, sin que existiera peligro real o recurrencia a las autoridades, lo que constituyó una motivación abyecta y agravó la condena.

Muerte de estudiante de los Andes en noche de Halloween revive caso Colmenares en Bogotá

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