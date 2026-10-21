Por: El Espectador

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En el antiguo edificio de Telecom, situado en una reconocida zona de Bogotá, se puede observar una exposición artística que invita a reflexionar sobre la violencia y las narrativas mediáticas en Colombia. La muestra lleva por nombre "El círculo cromático" y fue creada por el artista Juan David Laserna, en colaboración con la plataforma artística Miles de veces. De acuerdo con lo reportado por El Espectador, este proyecto surge a partir de una reflexión sobre el significado de la victoria en contextos de guerra, donde la monumentalidad de la tradición muralista es retada y resignificada a través de una serie de imágenes potentes y reconocibles en la historia reciente del país.

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Laserna detalló que inicialmente su interés se dirigió hacia la "grandilocuencia obsoleta del muralismo socialista" y las maquetas monumentales proyectadas por regímenes autoritarios, pero que en Colombia, esas tradiciones no han existido de la misma manera. En nuestro país, explica el artista, los relatos sobre vencedores y vencidos suelen ser construidos por "el archivo que producen los medios, la publicidad oficial y la propaganda". Es sobre esa base que nace la exposición.

"El círculo cromático" está compuesta por cuatro murales de gran escala, trabajados con precisión para evidenciar texturas y el proceso pictórico. Dos de esos murales están inspirados en imágenes emblemáticas: la primera, la fotografía de Ingrid Betancourt durante su secuestro, tomada de un video publicado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 2007; la segunda, una imagen difundida por el Ministerio de Defensa en 2017, que retrata la muerte de alias ‘Mono Jojoy’. Las otras dos piezas son reinterpretaciones de color de esos mismos retratos, transformando los rostros en paisajes distorsionados y pixelados.

Cada mural se compone de cuadros minuciosos que construyen una especie de "píxeles cromáticos", trabajando con 1.664 colores diferentes. La curadora Daniela Marín, fundadora de Miles de veces, sugirió enfrentar esas dos imágenes para enfatizar la dualidad entre víctima y victimario, entre las narrativas producidas por actores armados y las estatales. Además, la exposición incluye un segundo espacio ubicado en Quinta Camacho, donde se detalla el proceso creativo con pruebas de color, bocetos y materiales utilizados en la elaboración de los murales.

De acuerdo con el artista y la curadora, la exposición interpela a la sociedad para que cuestione las historias que repiten los medios, la publicidad y la propaganda, y a la vez pone sobre la mesa la crudeza de la violencia como escenario cotidiano.

La exposición estará abierta hasta el 12 de noviembre, de lunes a sábado, de 11:00 a. m. a 5:00 p. m. en Telecom, y en Miles de veces con cita previa.

¿De qué trata la exposición 'El círculo cromático' de Juan David Laserna?

La exposición "El círculo cromático", de Juan David Laserna en colaboración con la plataforma Miles de veces, presenta cuatro murales monumentales que revisitan dos imágenes icónicas de la violencia en Colombia: una de Ingrid Betancourt durante su secuestro y otra de alias ‘Mono Jojoy’ tras su muerte. Mediante una técnica detallada que parte de la descomposición del color y el pixelado, estos murales exploran las narrativas duales entre víctima y victimario, así como el rol de los medios y la propaganda en la construcción de relatos históricos.

¿Qué representan los murales de 'El círculo cromático' en la exposición de Bogotá?

Los murales de "El círculo cromático" simbolizan la confrontación entre imágenes mediáticas que narran, desde perspectivas opuestas, la violencia en Colombia. Dos piezas reproducen rostros emblemáticos asociados con el conflicto nacional, mientras que otras dos reinterpretan esos retratos como paisajes cromáticos. De acuerdo con la información proporcionada, el objetivo es invitar a la reflexión sobre cómo se construyen y confrontan las narrativas sociales y políticas a partir de imágenes icónicas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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