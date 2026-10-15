Por: El Espectador

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Diego Acevedo Garzón, funcionario del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), fue asesinado con arma de fuego mientras se encontraba en el interior de su establecimiento comercial Sabor Argentino, ubicado en el barrio Santa Cruz del municipio de Girón, Santander. Según la información suministrada por El Espectador, hombres armados ingresaron al local y dispararon contra Acevedo Garzón. Las autoridades han iniciado diligencias de investigación para esclarecer las circunstancias que rodearon este hecho e identificar a los responsables del ataque. En ese proceso participan la Policía y organismos judiciales, encargados de reconstruir la secuencia de los hechos y tratar de ubicar a quienes participaron en el crimen.

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El asesinato de este funcionario no solo ha generado conmoción entre sus allegados, sino que ha provocado una reacción institucional. Juvenal Díaz Mateus, gobernador de Santander, expresó públicamente su rechazo al homicidio y anunció la realización de un consejo de seguridad metropolitano con el propósito de articular acciones para capturar a los autores y reforzar la protección a los funcionarios penitenciarios. En su cuenta de X, el mandatario manifestó solidaridad con la familia y compañeros de la víctima, y enfatizó: “No vamos a permitir que el crimen doblegue a Santander”. También subrayó la importancia de adoptar medidas que fortalezcan la seguridad del personal que trabaja en el Inpec.

Este crimen ocurrió apenas dos días después de la muerte violenta de otro guardia del Inpec, Bryan Rangel Saavedra, quien fue baleado tras salir de su turno en la Cárcel Modelo de Cúcuta (Norte de Santander), mientras se encontraba en una estación de servicio del barrio Prados del Este. Asimismo, días antes, dos dragoneantes de la cárcel El Bosque de Barranquilla (Atlántico) sufrieron un ataque armado a las afueras del penal, lo que obligó su traslado inmediato a un hospital.

Ante estos hechos, el Ministerio de Justicia ha manifestado su alarma por la escalada de violencia contra los funcionarios penitenciarios. También se han reportado amenazas directas contra el presidente De La Espriella y el ministro Iván Cancino. Organizaciones del sector han denunciado la circulación de panfletos alusivos a un “plan pistola” dirigido contra servidores del Inpec, mientras la Defensoría del Pueblo exige esclarecer la autenticidad de estas advertencias y brindar protección urgente.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué medidas se están tomando tras los asesinatos de funcionarios del Inpec en Santander y otras regiones?

Luego de los recientes atentados, el gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, convocó un consejo de seguridad metropolitano para coordinar acciones orientadas a capturar a los responsables y reforzar la seguridad del personal del Inpec. Además, autoridades judiciales y policiales adelantan investigaciones para esclarecer los crímenes y se discuten más medidas de protección, de acuerdo con información de El Espectador.

¿Qué significa el término “plan pistola” y por qué preocupa a los funcionarios del Inpec?

La expresión “plan pistola” se utiliza para describir una estrategia criminal consistente en atentar de forma selectiva y violenta contra miembros de una institución, en este caso, el Inpec, con el objetivo de infundir miedo y desestabilizar la seguridad. De acuerdo con El Espectador, la circulación de panfletos con estas amenazas ha generado preocupación y solicitudes de protección urgente para el personal penitenciario.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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