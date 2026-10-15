Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

El aligot es una de esas preparaciones clásicas de la gastronomía francesa que deslumbra por su sencillez y sabor inconfundible. De acuerdo con la información publicada por El Espectador, esta receta destaca por su textura suave y elástica, lo que la convierte en el acompañante perfecto para platos de carnes. El proceso inicia con la selección de los ingredientes principales: papas peladas y cortadas en cubos, sal, agua, mantequilla sin sal, crema agria, crema de leche, nuez moscada, pimienta, tomillo, laurel, ajo, varios tipos de queso rallado como mozzarella y Gruyère, Gouda o Emmental, y cebollín finamente picado.

Sigue a PULZO en Discover

Para obtener un resultado impecable, es fundamental cocinar las papas en agua con sal hasta que estén completamente blandas. Luego, mientras aún conservan el calor, deben ser trituradas y pasadas por un colador fino, un paso crucial para lograr la consistencia cremosa y libre de grumos que caracteriza a esta receta. En paralelo, se recomienda calentar en una olla la crema de leche y la crema agria junto con las hierbas aromáticas como tomillo, laurel y una pizca de sal, integrando también la nuez moscada y la pimienta. El objetivo es que los sabores se amalgamen de manera perfecta antes de retirar las hierbas.

El siguiente paso es incorporar el puré de papas a fuego bajo y añadir la mantequilla. Poco a poco, se integra la mezcla caliente de las cremas, sin dejar de revolver. Una vez obtenido un puré liso, se suman los quesos gradualmente, mezclando con vigor para asegurarse de que se derritan por completo y se obtenga una textura cremosa y elástica. Si la preparación queda demasiado espesa, puede añadirse un poco de leche hasta conseguir la consistencia que se desea. La receta se termina ajustando la sal y pimienta, y decorando con cebollín fresco en el momento de servir. El gran secreto revelado por El Espectador consiste en pasar las papas por el colador y añadir los quesos lentamente, con el puré bien caliente, para asegurar la textura distintiva del aligot.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo lograr un aligot francés suave y sin grumos?

Lograr un aligot francés suave y sin grumos depende en gran medida de triturar las papas mientras están calientes y luego pasarlas por un colador fino. De acuerdo con la receta de El Espectador, este paso es esencial para eliminar cualquier textura indeseada y obtener un puré sedoso al que después se añadirán los lácteos y quesos.

¿Qué quesos se utilizan tradicionalmente en el aligot francés?

En la versión detallada publicada por El Espectador, se utilizan quesos como mozzarella, Gruyère, Gouda o Emmental. Estos ingredientes se agregan poco a poco a la mezcla de puré caliente para asegurar que se derritan y aporten la característica textura cremosa y elástica del aligot. ¿Qué diferencia a cada uno de estos quesos en términos de sabor y textura?

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z