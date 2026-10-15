Por: El Espectador

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La denominada "bancada provida" se reorganizó en el Congreso de Colombia, articulando a legisladores tanto de la Cámara de Representantes como del Senado. De acuerdo con los voceros de este bloque, ya son cerca de 100 congresistas comprometidos con impulsar una agenda legislativa que se opone a lo que ellos denominan “ideología de género”, esto en palabras recogidas en declaraciones y comunicados citados por El Espectador. Destacan que la bancada cuenta con miembros representativos en ambas cámaras, entre los que se encuentran Luis Miguel López Aristizábal (Partido Conservador), Carol Borda y Sara Castellanos (ambos de Salvación Nacional), David Cote, y Juan Espinal (Centro Democrático).

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Este sector político, identificado claramente en la derecha, anunció el desarrollo de varios proyectos de ley y propuestas de reformas constitucionales, cuyo objetivo central es restringir iniciativas ligadas a los derechos sexuales y reproductivos, así como enfrentar legislativamente las intervenciones médicas de “afirmación de género” para menores de edad. Una de sus banderas es la “Ley Laura”, iniciativa legislativa respaldada por la administración del presidente Abelardo De la Espriella, que busca establecer procesos legales específicos para menores que pretendan acceder a intervenciones médicas relacionadas con la identidad de género. Si bien existe afinidad con el Gobierno, todavía no se ha confirmado respaldo oficial a todos los proyectos, según lo mencionado en los portales consultados.

En un acto oficial realizado en el Capitolio, la bancada resaltó su crecimiento, señalando que pasó de 54 integrantes en el anterior periodo legislativo a 100 en el actual, lo que representa un aumento del 85,2 %. Este avance busca fortalecer la influencia del sector provida sobre la discusión pública y legislativa en Colombia, agregando que cuentan con nuevos aliados políticos y acercamientos con la Casa de Nariño, especialmente en temas donde coinciden prioridades y visiones.

Al mismo tiempo, la administración de De la Espriella ha tomado distancia de ciertos compromisos internacionales al sumarse a instancias que cuestionan el derecho al aborto, como el Consenso de Ginebra, e incluso solicitando a Naciones Unidas apartar a Colombia del concepto de “derechos sexuales y reproductivos”. Según El Espectador, estos movimientos, aunque no tienen efectos jurídicos inmediatos, sí envían un mensaje político claro acerca de la postura del Gobierno y el Congreso respecto a los derechos adquiridos en las últimas décadas. Esto ha generado inquietudes en organizaciones defensoras de derechos humanos, que observan con atención el impacto potencial de estas reformas y mensajes políticos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué propuestas impulsa la bancada provida en el Congreso de Colombia?

La bancada provida trabaja en un paquete de proyectos de ley y reformas constitucionales enfocados en restringir derechos sexuales y reproductivos y oponerse a la legislación sobre identidad y afirmación de género para menores de edad. Entre sus iniciativas más relevantes está la “Ley Laura”, que busca establecer procedimientos legales para quienes deseen acceder a intervenciones médicas de afirmación de género estando en la adolescencia, de acuerdo con lo informado por El Espectador.

¿Qué implica la adhesión de Colombia al Consenso de Ginebra sobre derechos reproductivos?

La adhesión de Colombia al Consenso de Ginebra refleja un distanciamiento de la política internacional que reconoce el derecho al aborto y los derechos sexuales y reproductivos. Aunque esta acción no tiene efectos jurídicos inmediatos en el país, según lo reportado por El Espectador, sí constituye un mensaje político sobre cómo el Gobierno de Abelardo de la Espriella aborda estos temas y podría influenciar debates futuros en torno a estos derechos.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.