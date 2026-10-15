Por: El Espectador

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Después de las semanas difíciles que vivió Pereira tras el terremoto del pasado 10 de agosto, la ciudad se prepara para retomar la vida cultural con la vigésima edición del Festival Internacional de Poesía Luna de Locos, que se llevará a cabo del 27 al 31 de octubre. Este evento, que ha sido referencia para la escena literaria de la región, congregará a más de 30 poetas provenientes de Colombia y otros países, en un esfuerzo por recuperar los espacios perdidos y el ánimo ciudadano, según lo explicó Andrés Gómez, gestor ejecutivo del festival, en diálogo con El Espectador.

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La emergencia ocasionada por el terremoto provocó la suspensión inicial del festival y obligó a modificar tanto la programación como la sede de los eventos. Gómez explicó a El Espectador que aproximadamente el 90 % de los lugares originalmente elegidos para las actividades del festival presentaron daños que impidieron su uso, lo que llevó a la reubicación de las principales actividades en el Teatro de la Cámara de Comercio de Pereira. La entrada a los eventos mantiene su carácter abierto y gratuito, con la intención de reunir a la comunidad en un entorno de solidaridad y creatividad.

La programación contará con la presencia de poetas de España, México, Uruguay, Costa Rica, Cuba y Colombia. Pese a que algunos de los invitados internacionales no podrán viajar a Pereira, la lista de confirmados incluye a Gustavo Wojciechowski (Uruguay), David Mañero Lozano y Beatriz Aragón (España), Margarito Cuellar (México), Monthia Sancho y Carlos Villalobos (Costa Rica), Ketty Blanco (Cuba), y representantes colombianos como Jhonattan Arredondo, Alejandro Velásquez León y Mary Grueso.

Uno de los enfoques principales para esta edición es el homenaje a la ciudad de Pereira y la inclusión de un mayor número de poetas locales, como una manera de hacer frente al impacto emocional que dejó el terremoto, y reconstruir la comunidad a través de la poesía. Además, según El Espectador, el festival llegará a diez colegios de Pereira con actividades dirigidas a estudiantes, ampliando así su impacto a las comunidades educativas y descentralizando los espacios habituales del evento.

Para la organización, la realización del festival representa un paso significativo hacia la reactivación de la vida cultural de Pereira, invitando a los habitantes a reencontrarse y superar el golpe sufrido, desde la literatura y el arte.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué impacto tiene el Festival Luna de Locos en la recuperación cultural de Pereira tras el terremoto?

El Festival Internacional de Poesía Luna de Locos representa una oportunidad para que Pereira recupere sus espacios culturales y favorezca la reunión de sus habitantes tras las pérdidas y la crisis causadas por el terremoto. De acuerdo con El Espectador, el festival busca reconstruir el tejido social local, generando puntos de encuentro y permitiendo a la comunidad procesar el duelo y la tristeza a través de la poesía.

¿Quiénes son los poetas invitados al Festival Internacional de Poesía Luna de Locos 2023 en Pereira?

Entre los poetas confirmados para el festival están Gustavo Wojciechowski de Uruguay, David Mañero Lozano y Beatriz Aragón de España, Margarito Cuellar de México, Monthia Sancho y Carlos Villalobos de Costa Rica, Ketty Blanco de Cuba, junto con los colombianos Jhonattan Arredondo, Alejandro Velásquez León y Mary Grueso, ofreciendo una nutrida representación nacional e internacional.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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