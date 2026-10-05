Dos meses después del terremoto que golpeó a Pereira, la ciudad quiere mantener activa la solidaridad que surgió durante los primeros días de la emergencia. Este sábado 10 de octubre se realizará el primer Día Cívico por la solidaridad, una iniciativa ciudadana que busca reunir esfuerzos alrededor de las personas, organizaciones y negocios que todavía necesitan ayuda.

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La iniciativa es 100 % ciudadana, no tiene afiliación política y es impulsada por la plataforma Alluda y la fundación Malabareando las Calles, con el acompañamiento de fundaciones, colectivos, voluntarios, empresas e instituciones educativas de Pereira.

“El Día Cívico nace después del terremoto del 10 de agosto, de la necesidad de que la ayuda no se apague y se mantenga a mediano y largo plazo”, explicó a Pulzo Ana Isabel López, cofundadora del Día Cívico.

La intención, además, es que la movilización no termine este sábado. El Día Cívico se llevará a cabo el segundo sábado de cada mes durante el resto del año, con diferentes causas y actividades. Comunicado de prensa

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“Se busca que la solidaridad se vuelva un hábito: cada segundo sábado del mes, desde el 10 de octubre, la ciudad sale a apoyar una causa. Pereira necesita recursos para reconstruir casas, sedes y proyectos, pero también que se compre en sus negocios para sostener empleos”, agregó López.

¿Cómo participar en el Día Cívico de Pereira?

La jornada se desarrollará a través de convites, iniciativas independientes que pueden incluir colectas, voluntariados, actividades para reconstruir viviendas o proyectos y ferias de emprendimiento. Cada convite establece dónde se realizará, qué actividad desarrollará y de qué manera pueden ayudar los ciudadanos. En el siguiente mapa se pueden consultar los convites activos en Pereira, conocer qué necesita cada iniciativa y escoger la causa a la que cada persona quiera sumarse.



Además de sumarse a las iniciativas existentes, cualquier persona, organización o negocio puede crear su propio convite. Cafeterías, restaurantes, tiendas, emprendimientos y empresas, sin importar su tamaño, pueden participar destinando parte de sus ventas a una causa, ofreciendo un producto a cambio de una donación o realizando una jornada de voluntariado con sus trabajadores.

“No tiene que ser grande ni caro”, explicó López sobre las actividades que pueden proponer los comercios.

La invitación contempla también consumir productos y servicios locales para contribuir a sostener empleos y reactivar la economía de la ciudad. Como símbolo de la jornada, los organizadores proponen utilizar una camiseta negra, en señal de respeto por quienes perdieron familiares, viviendas y negocios durante el terremoto. Comunicado de prensa

Entre las actividades previstas está un concierto en La Julia. Además, El Barista y otros cafés preparan una iniciativa en la que entregarán café sin un precio fijo y recibirán aportes voluntarios destinados a la reconstrucción de viviendas, según informó El Tiempo.

Alluda, una plataforma que busca “ayudar a ayudar”

Una pieza fundamental de la iniciativa es Alluda, plataforma surgida después del terremoto para organizar la solidaridad ciudadana.

“Alluda es una plataforma creada para ‘ayudar a ayudar’, que nació en las primeras horas después del terremoto para organizar los aportes y la actividad ciudadana. Hoy conecta necesidades con quienes pueden suplirlas, desde conseguir una lavadora hasta dar un empleo”, explicó López.

La plataforma permite registrar los convites, darles visibilidad y hacer seguimiento a las ayudas, mientras cada organización conserva el manejo de sus propios proyectos.

Para López, mantener este esfuerzo resulta especialmente importante ahora que han pasado dos meses desde el terremoto y la atención inicial comienza a disminuir.

“Muchas familias, fundaciones y negocios siguen sin recuperarse, y la ayuda tiende a disminuir con el tiempo”, aseguró.

La cofundadora resume el espíritu de la iniciativa en una frase que busca trascender la jornada de este sábado: “Pereira se construyó ladrillo a ladrillo, en convite, y nadie vuelve a empezar solo”.