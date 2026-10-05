Por: Noticiero 90 minutos

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Las labores de recuperación en Cali, tras el terremoto ocurrido el 10 de agosto, continúan en los sectores Los Cámbulos, Cuarto de Legua y Guadalupe, donde las autoridades ya han iniciado la demolición de edificaciones que resultaron afectadas. Según informó el alcalde Alejandro Eder, se han inspeccionado más de 4.000 de las 14.000 propiedades que requieren evaluación. A partir de estas visitas técnicas, se determinó que 60 de estas estructuras deben ser demolidas, de las cuales tres ya han sido intervenidas y actualmente se trabaja en 10 frentes simultáneos. El proceso de aprobación para las demoliciones ha sido riguroso: 36 edificaciones cuentan con aprobación del Consejo Distrital de Gestión del Riesgo, mientras las 24 restantes aún esperan aval. Entre los edificios próximos a intervención destacan Arábico, Contranal, Archinie y Coral, que comenzarán su demolición en los próximos meses.

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Ricardo Peñuela, secretario de Gestión del Riesgo, explicó que “es importante indicarle a todos los copropietarios y propietarios que, en cuanto a la fase 3, los que son determinados que no van para demolición, sino para reforzamiento, reparación o estudios de vulnerabilidad o de suelo, deberán hacerlo de manera privada para poder avanzar en todo el tema de gestión de riesgo y poder proteger la vida que pueda verse amenazada por estas edificaciones”. Esto implica que no todas las edificaciones dañadas serán demolidas, pues algunas requerirán reparaciones o reforzamiento y estos procesos deberán ser asumidos por los titulares de los inmuebles.

El gobierno local tiene como objetivo iniciar las primeras obras de reconstrucción antes de finalizar el año. Así lo aseguró el alcalde Eder, al resaltar que espera ver las primeras edificaciones colapsadas en proceso de reconstrucción en diciembre. Durante estos meses, además de las acciones técnicas, la Alcaldía ha entregado ayuda humanitaria: cerca de 9.000 familias ya han recibido los apoyos iniciales, mientras se gestiona la aprobación nacional para nuevos pagos. Otro frente importante es la reactivación económica: se estructuró un fondo de 10.000 millones de pesos, con participación de la Alcaldía, la Cámara de Comercio y la Fundación WWB, destinado a microempresarios y negocios informales afectados. También se proyecta un fondo de garantías de 5.000 millones de pesos, que permitiría respaldar hasta 72.000 millones en créditos para Mipymes, en alianza con el Ministerio de Hacienda.

¿Cuántos edificios han sido aprobados para demolición en Cali tras el terremoto?

De acuerdo con reportes de la Alcaldía y el Consejo Distrital de Gestión del Riesgo, hasta el momento se han aprobado 36 demoliciones de un total de 60 edificaciones identificadas como necesarias para esa intervención, luego de ser evaluadas tras el sismo del 10 de agosto.

¿Qué ayudas económicas están disponibles para las familias y negocios afectados por el terremoto en Cali?

Según información suministrada por la Alcaldía, cerca de 9.000 familias ya han recibido ayudas humanitarias. Adicionalmente, existe un fondo de 10.000 millones de pesos para entregar capital semilla a microempresas y negocios informales, y se proyecta un fondo de garantías de 5.000 millones para respaldar créditos a Mipymes afectadas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.