Por: Noticiero 90 minutos

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Con la finalidad de respaldar a padres y cuidadores que trabajan en jornadas extensas o rotativas, la Alcaldía de Cali lanzó el programa ‘Cariño Nocturno’, un servicio gratuito de cuidado infantil especializado en horarios nocturnos. De acuerdo con la información publicada por Noticiero 90 Minutos, esta iniciativa funciona de lunes a viernes, desde las 6:00 p. m. hasta las 6:00 a. m., en el barrio Las Delicias, ofreciendo a las familias un apoyo fundamental cuando más lo necesitan.

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‘Cariño Nocturno’ está diseñado para menores de seis meses a cinco años. Los niños y niñas reciben atención en dos sedes: la Fundación Casita de Belén y el edificio Rómulo Montes. Allí, durante toda la noche, los menores cuentan con una rutina estructurada que incluye cena y desayuno, así como un acompañamiento pedagógico y psicosocial que respeta sus necesidades y entornos familiares. Según lo reportado, el programa alberga actualmente a 36 niñas y niños que disfrutan de actividades pensadas en su bienestar y desarrollo.

El enfoque de ‘Cariño Nocturno’ es proporcionar un ambiente seguro y estimulante. A lo largo de la noche, las actividades abarcan lectura, pintura, juegos y ejercicios de movimiento, adaptados a las edades e intereses de los participantes. Asimismo, los educadores prestan particular atención al bienestar emocional de los niños, empleando elementos familiares como canciones, cuentos y rutinas personalizadas para favorecer el descanso. De este modo, se busca que la transición al entorno nocturno sea gradual y que los niños se sientan respaldados en todo momento, permitiendo también la participación de las familias en la adaptación de los menores.

Para acceder al programa, las familias interesadas deben acercarse a cualquiera de las dos sedes del servicio: la Casita de Belén, ubicada en carrera 4 # 36A-45, o el edificio Rómulo Montes, en calle 10 # 8-27. Es imprescindible presentar el registro civil del menor, certificado del Sisbén —el Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales— y el carné de control de crecimiento y desarrollo. Estas exigencias, según lo indicado en Noticiero 90 Minutos, garantizan la adecuada atención y seguimiento de cada niño involucrado.

¿Cuáles son los requisitos para inscribir a un menor en ‘Cariño Nocturno’ en Cali?

Para inscribir a un menor en el programa ‘Cariño Nocturno’ de Cali, se requiere llevar el registro civil, el certificado del Sisbén y el carné de control de crecimiento y desarrollo del niño. Según Noticiero 90 Minutos, las inscripciones están abiertas en las sedes Casita de Belén y edificio Rómulo Montes.

¿Qué servicios ofrece el programa ‘Cariño Nocturno’ y cómo funciona el acompañamiento nocturno?

‘Cariño Nocturno’ ofrece servicios de cuidado infantil nocturno, alimentación (cena y desayuno) y acompañamiento pedagógico y psicosocial. Los educadores adaptan las rutinas y garantizan el bienestar emocional y físico de los menores, mediante actividades como juegos, lectura y preparación para el sueño, según las necesidades individuales y lo informado por Noticiero 90 Minutos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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