Por: Blu Radio

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La angustia de una madre en Barranquilla crece cada vez más por la desaparición de su hija llamada Génesis Acevedo Sandoval, una adolescente de 13 años, de quien no se tienen noticias desde la madrugada de este viernes 27 de noviembre, luego de que su familia se acostara a dormir en su vivienda, ubicada en el barrio Los Continentes, suroccidente de la ciudad.

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Jenny Yurith Sandoval Céspedes, madre de la menor, pidió la mayor ayuda de las autoridades. “La última vez que la vi fue por la noche (del jueves) como a las 11:30PM que estábamos hablando, antes de irnos a dormir. Me acosté y la verdad no sentí nada. A las 6:00 de la mañana me levanto y no la encuentro. La empecé a buscar y nada”, fueron sus palabras iniciales.

“No hay ningún rastro de ella. Lo único que vi que se llevó fueron los maquillajes, algo así. Ni sé qué ropa tiene puesta”, agregó.

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La familia ya acudió a la Fiscalía para reportar la desaparición y activar las gestiones de búsqueda ante las autoridades. Mientras se adelantan las averiguaciones, sus familiares mantienen la incertidumbre sobre dónde puede estar y en qué condiciones se encuentra.

Según su circular de búsqueda, Génesis mide 1.72 centímetros de estatura aproximadamente, tiene color de piel blanca, cabello ondulado de color castaño oscuro, contextura delgada, ojos de color café oscuro y boca pequeña.

Su mamá indicó que no tiene tatuajes, cicatrices ni otras señales particulares que permitan identificarla.

Jenny hizo un llamado a la ciudadanía para que cualquier información que permita dar con el paradero de su hija sea comunicada a las autoridades a la línea 3225089.

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