Álvaro José Cifuentes Ramírez asumió como nuevo viceministro de Educación Preescolar, Básica y Media, según anunció el Ministerio de Educación Nacional el jueves 15 de octubre.

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El funcionario llegará al cargo con una agenda centrada en la libertad educativa, la dignificación de los maestros colombianos, el fortalecimiento de la formación de niños, niñas y adolescentes.

Entre las prioridades anunciadas por el Ministerio está la promoción del derecho de las familias a educar a sus hijos de acuerdo con sus convicciones, así como el fortalecimiento de la confianza entre los hogares, el Estado y las instituciones educativas.

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Cifuentes es abogado con énfasis en Derecho Político, especialista en Derecho Público, magíster y doctor en Gobierno y Cultura de las Organizaciones. Su tesis doctoral abordó el derecho a la educación en Colombia y la relación entre la libertad de enseñanza y la calidad educativa.

También es autor del libro ‘Derecho educativo. Disciplina jurídica y garantía de la libertad para educar’, en el que aborda asuntos relacionados con el marco jurídico de la educación.

La trayectoria del nuevo viceministro de Educación

Antes de llegar al Ministerio, Cifuentes desarrolló buena parte de su carrera en el ámbito educativo y académico.

Fue rector del Colegio Bilingüe Aspaen Alcázares, en Antioquia, y presidente del Consorcio por la Infancia y la Juventud en ese departamento. También se desempeñó como presidente del Instituto Latinoamericano de Liderazgo y de la Red Internacional de Investigación en Derecho Educativo en Colombia.

Su experiencia incluye la participación en juntas directivas y consejos directivos de instituciones educativas, así como labores de docencia en Ciencias Sociales y procesos de formación y mentoría.

Además, ha participado en organizaciones vinculadas con la defensa del derecho a la educación y la libertad de enseñanza, entre ellas OIDEL, entidad internacional con sede en Suiza que promueve esos derechos.

Su perfil combina formación jurídica, investigación académica y experiencia en la dirección de instituciones educativas, campos que estarán relacionados con las responsabilidades del viceministerio.

Libertad educativa y dignificación de los maestros, entre sus prioridades

El Ministerio de Educación señaló tres ejes principales para la gestión de Cifuentes: la libertad educativa y el derecho de las familias a educar a sus hijos conforme a sus convicciones; la dignificación de los docentes y el reconocimiento social de su labor; y el fortalecimiento del civismo, el humanismo, la innovación y la calidad educativa.

El funcionario también orientará su trabajo hacia el diálogo con los distintos actores del sector y el fortalecimiento de la confianza entre las familias, el Estado y las instituciones educativas.

La libertad de enseñanza y la participación de las familias en la educación son asuntos que involucran tanto derechos constitucionales como responsabilidades del Estado en la garantía de una educación de calidad.

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