El asesinato de un paciente dentro del hospital del municipio de Suárez, en el norte del Cauca, provocó una nueva crisis en la atención médica de esta localidad. Tras la incursión de hombres armados que ingresaron al centro asistencial y dispararon contra un hombre que recibía atención, varios integrantes del personal sanitario habrían presentado su renuncia, mientras los servicios permanecían suspendidos.

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La situación fue confirmada por la secretaria de Salud del Cauca, Carolina Camargo, quien advirtió sobre las consecuencias que este hecho de violencia puede tener para los trabajadores, los pacientes y la comunidad.

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Camargo calificó el panorama como delicado y expresó su preocupación por la posibilidad de que el municipio quede sin capacidad suficiente para responder a emergencias y otras necesidades de salud.

“Esto es muy delicado para nosotros porque ningún hospital puede cerrar sus puertas”, advirtió.

¿Quién era el paciente asesinado en el hospital de Suárez?

La víctima fue identificada como Javier Antonio Delgado Carabalí, de 40 años, quien, según la información conocida, trabajaba como minero en la mina El Desquite, ubicada en esa localidad.

El hombre se encontraba en el hospital para recibir atención médica por una lesión en uno de sus tobillos cuando fue atacado con arma de fuego. De acuerdo con los reportes preliminares, varios hombres armados ingresaron a las instalaciones, buscaron al paciente y le dispararon en repetidas ocasiones. Algunos de los atacantes habrían llevado prendas de uso militar.

El homicidio ocurrió aproximadamente a las 11:10 de la mañana del 26 de octubre. Según la información divulgada sobre el caso, Delgado Carabalí recibió diez impactos de bala en diferentes partes del cuerpo.

Después del ataque, los responsables huyeron del lugar. Las circunstancias del crimen y los motivos de la persecución son materia de investigación. El asesinato estuvo precedido por otro episodio que puso en alerta a las autoridades por los riesgos para la misión médica.

Según el reporte divulgado por la Alcaldía de Suárez, hacia las 11:00 de la mañana hombres armados interceptaron una ambulancia que trasladaba a un paciente en condición de urgencia vital hacia Cali.

Los sujetos habrían intimidado a los ocupantes, inspeccionado el vehículo y preguntado por la identidad de la persona que era transportada. Una vez verificaron que el hombre al que buscaban no estaba en esa ambulancia, permitieron que el vehículo continuara su recorrido.

Cerca de diez minutos después, se produjo el ataque armado dentro del hospital, donde los agresores localizaron a Delgado Carabalí. La secuencia de los hechos generó preocupación por la seguridad de las ambulancias, los pacientes y los trabajadores de la salud, así como por el respeto a las garantías que protegen la misión médica.

Otro incidente durante la madrugada agravó la situación

La jornada de violencia se sumó a un altercado ocurrido horas antes en el mismo centro asistencial.

De acuerdo con la información suministrada por las autoridades, familiares de una persona que ingresó sin signos vitales habrían protagonizado disturbios dentro del hospital. Durante ese episodio se reportaron agresiones verbales contra un médico y daños en equipos biomédicos y áreas del servicio de urgencias. Estos hechos, sumados al asesinato del paciente, profundizaron la preocupación por las condiciones en las que el personal sanitario debe desarrollar sus labores.

La suspensión de los servicios representa un riesgo adicional para los habitantes de Suárez, quienes podrían enfrentar dificultades para acceder a atención médica mientras se definen las medidas para restablecer el funcionamiento del centro asistencial.

Convocan reuniones para recuperar la atención médica

Ante la gravedad de lo ocurrido, la Secretaría de Salud del Cauca convocó una mesa extraordinaria de misión médica y un consejo de seguridad para evaluar las circunstancias del ataque y establecer medidas de protección. El propósito es determinar las condiciones necesarias para reanudar los servicios y ofrecer garantías tanto a los trabajadores como a los pacientes.

La Alcaldía de Suárez y la ESE Norte 1 también rechazaron el homicidio y exigieron respeto por los centros asistenciales y el personal que presta servicios de salud. Según informó Carolina Camargo, con este nuevo episodio el departamento del Cauca acumula 21 afectaciones contra la misión médica durante 2026.

El gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, se pronunció sobre la situación y pidió a los actores armados respetar al personal sanitario y las instituciones de salud.

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“En el Cauca, la misión médica debe ser sagrada. Rechazamos cualquier intimidación o atentado contra el personal de salud. Atacar u obstaculizar su labor es atentar contra la vida y la dignidad humana”, afirmó el mandatario.

Además, insistió en que las ambulancias, los pacientes y los centros asistenciales deben quedar por fuera de las acciones violentas.

“Exigimos a todos los actores armados respetar al personal sanitario, las ambulancias, pacientes y las instituciones y centros de salud en todo el territorio caucano. ¡La misión médica no es objetivo de guerra! Su labor debe ser respetada y protegida, sin excepciones”, agregó.

Mientras avanzan las actuaciones para esclarecer el asesinato de Javier Antonio Delgado Carabalí, las autoridades departamentales enfrentan el reto de recuperar la atención médica en Suárez y garantizar condiciones de seguridad para evitar nuevas agresiones.

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