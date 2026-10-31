La muerte de un colombiano que regresó de África encendió las alertas sanitarias en el Valle del Cauca. Aunque tenía diagnóstico confirmado de malaria, las autoridades analizan otras infecciones, entre ellas el ébola.

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El hombre, de 33 años, falleció este 31 de octubre en un hospital de Palmira. Había viajado a la República Democrática del Congo y, tras su regreso, presentó síntomas febriles. Otro colombiano que también volvió de ese país, de 50 años, permanece aislado y bajo atención médica en Cali.

El Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud (INS) activaron los protocolos por el antecedente de viaje y el cuadro clínico de ambos ciudadanos. Las entidades tomaron muestras y adelantan pruebas de laboratorio para descartar enfermedades de importancia en salud pública, incluida la infección por el virus del Ébola.

Por ahora, el diagnóstico confirmado para los dos pacientes es malaria causada por el parásito Plasmodium falciparum. Es decir, no hay confirmación de que alguno tenga ébola. Los análisis buscan establecer si existe otra infección y precisar las causas del fallecimiento.

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La preocupación coincide con un brote de ébola en la República Democrática del Congo. El balance de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), con corte al 30 de octubre, reportaba miles de contagios y muertes, además de casos en Kenia y Nigeria.

La OMS advirtió que la enfermedad llegó a varias zonas sanitarias de provincias congoleñas, especialmente Ituri. El brote corresponde al virus Bundibugyo, una variante del ébola. Mientras avanzan los análisis, las autoridades mantienen la vigilancia y el aislamiento del paciente hospitalizado en Cali.

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