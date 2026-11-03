Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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En la madrugada del martes 3 de noviembre de 2026, un sismo de magnitud 5,6 sacudió a Chaparral, Tolima, provocando nuevos daños en la iglesia San Juan Bautista, uno de los templos religiosos más representativos de la región. Según la información documentada, este movimiento telúrico afectó principalmente una de las columnas de la edificación, donde se desprendieron tanto el pañete como parte de la mampostería. El panorama es preocupante si se considera que la iglesia ya había sufrido daños significativos durante el terremoto del 10 de agosto del mismo año.

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De acuerdo con videos grabados dentro de la parroquia, el reciente temblor dejó en evidencia el estado comprometido del revestimiento de las columnas, recordando así la fragilidad estructural de la iglesia tras los eventos sísmicos previos. La comunidad y feligreses han manifestado inquietud frente a la seguridad del templo, especialmente porque los daños anteriores, catalogados por expertos como visibles, afectaron la parte superior de la cúpula y provocaron el desprendimiento de materiales y afectaciones en detalles arquitectónicos importantes del recinto.

Frente a estos hechos, las autoridades han optado por adelantar una evaluación técnica especializada. El objetivo es determinar con precisión si los daños recientes afectan elementos estructurales fundamentales de la iglesia o si, por el contrario, se limitan únicamente al pañete y los revestimientos. Hasta la fecha, no se ha identificado un compromiso estructural grave ni hay evidencia de riesgo inminente de colapso, de acuerdo con los reportes citados por El Nuevo Día.

Este panorama deja sobre la mesa la necesidad urgente de establecer con exactitud el alcance de las afectaciones ocasionadas por ambos movimientos sísmicos, así como determinar las intervenciones para garantizar la seguridad de quienes ingresan a sus instalaciones. Solo así será posible asegurar la preservación del valioso patrimonio religioso y cultural que representa la iglesia San Juan Bautista para la comunidad de Chaparral.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué daños ha sufrido la iglesia San Juan Bautista de Chaparral tras los últimos terremotos?

En los últimos meses, la iglesia San Juan Bautista de Chaparral ha presentado daños progresivos, primero en la cúpula y en varios elementos arquitectónicos afectados durante el terremoto del 10 de agosto, y luego con el sismo del 3 de noviembre, que provocó desprendimientos de pañete y mampostería en una de sus columnas, aumentando la preocupación por la seguridad y conservación del templo, de acuerdo con reportes de El Nuevo Día.

¿Qué acciones adelantan las autoridades para evaluar los daños en la iglesia de Chaparral?

Según información citada por El Nuevo Día, las autoridades locales han iniciado una evaluación técnica para determinar el punto exacto de afectación. Analizan si los daños recientes tienen impacto en elementos estructurales o si se limitan a aspectos superficiales como el pañete y la mampostería, con el fin de definir la necesidad y urgencia de intervenciones en la iglesia.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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