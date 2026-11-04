Por: El Espectador

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El presidente Abelardo de la Espriella puso en marcha una nueva etapa en su gabinete al posesionar a Alejandro Ordóñez como ministro del Interior y a Viviane Morales como alta comisionada para la paz. Esta decisión se dio el miércoles 4 de noviembre, en un contexto político marcado por la salida de Rodrigo Lara tras un error en el trámite que terminó por anular el Presupuesto General para 2027, según la información publicada por El Espectador. La llegada de Ordóñez señala el comienzo de una nueva estrategia gubernamental para la relación con el Congreso, especialmente en torno a la prioritaria ley de ajuste fiscal, la cual toma importancia después de la aprobación de la ley de sometimiento.

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El papel de Ordóñez será clave en las negociaciones entre el Ejecutivo y las comisiones económicas, una tarea que cobra relevancia ante la cautela demostrada por partidos de oposición y algunos oficialistas, como el Centro Democrático, quienes muestran preocupación por el posible incremento de impuestos a la canasta familiar. De acuerdo con El Espectador, la gestión de este funcionario será determinante para avanzar en la agenda económica del gobierno De la Espriella.

Por su parte, Viviane Morales, quien había dejado el Ministerio de Educación por motivos personales, asume un rol central en el área de la paz, con un enfoque diferente al del gobierno anterior. La nueva línea oficial se aleja de la "paz total" promovida por Gustavo Petro, recalcando en su comunicación que la paz, según esta administración, debe traducirse en justicia, autoridad, seguridad y reparación efectiva a las víctimas, reafirmando que “la falsa paz no será una política permanente de Estado”.

En cuanto al perfil de Alejandro Ordóñez, El Espectador recuerda que su carrera inició como concejal y que escaló posiciones en la rama judicial, destacándose como magistrado y presidente del Consejo de Estado antes de su paso por la Procuraduría General, donde su reelección fue anulada por irregularidades. Fue protagonista de decisiones que generaron controversia, como la destitución de Gustavo Petro cuando era alcalde, que llevó al país ante instancias internacionales. Su actividad política posterior incluyó encabezar la campaña por el “No” en el plebiscito sobre el Acuerdo de Paz y su aspiración presidencial en 2018. En sus palabras, la nueva administración busca “recuperar el control del territorio” y fortalecer la seguridad desde una postura conservadora y cercana a credos religiosos, cuestionando organismos como la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué es relevante la llegada de Alejandro Ordóñez al Ministerio del Interior para el gobierno de Abelardo de la Espriella?

La posesión de Alejandro Ordóñez marca un cambio estratégico en el gabinete, pues será el encargado principal de consolidar acuerdos en el Congreso para leyes fundamentales como la de ajuste fiscal, en un contexto donde existe prevención frente a posibles alzas de impuestos. Su experiencia y perfil conservador influyen notablemente en la dirección política que busca el gobierno De la Espriella, con mayor énfasis en orden, justicia y autoridad.

¿Qué diferencias existen entre la política de paz de Viviane Morales y la “paz total” del gobierno anterior?

De acuerdo con la información de El Espectador, la nueva política encabezada por Viviane Morales deja atrás el enfoque de “paz total”, apostando en cambio por un esquema que resalta la justicia, la institucionalidad y la seguridad como condiciones indispensables. El gobierno De la Espriella aclara que no respaldará una paz “falsa” y priorizará la reparación y el cumplimiento efectivo de la ley para ofrecer seguridad real a la población.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.