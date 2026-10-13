Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La tragedia que golpeó a la familia de Alexander en California, Estados Unidos, ha cimbrado profundamente a sus seres queridos en Ibagué. De acuerdo con el relato de Diana González, hermana de Alexander, la noticia sobre la muerte de este hombre de 44 años y sus dos hijos, de 14 y 7 años, llegó apenas la noche del sábado, tras circular por redes sociales y medios de comunicación. En un contexto de incertidumbre y dolor, la familia buscó que se abordara el tema con cautela, pidiendo respeto frente a los comentarios y acusaciones que han surgido en internet desde el anuncio de los hechos, ocurridos cerca de Ukiah el viernes 9 de octubre.

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Diana habló con franqueza sobre el impacto emocional de esta pérdida, explicando que su madre está “supremamente mal, destrozada”, una situación a la que se han sumado la confusión y las preguntas sin responder. La familia todavía desconoce los detalles específicos de lo que sucedió, ya que, hasta el momento de su declaración, no habían recibido información clara de las autoridades. Expresó, además, que había una separación entre Alexander y la madre de los niños, aunque insistió en que los familiares no saben si esa situación tuvo alguna relación con la tragedia. “No sabemos qué lo llevó a tomar esta decisión, qué lo impulsó, porque no sabemos”, explicó Diana, subrayando la falta de certezas frente a lo sucedido.

Frente a la proliferación de insultos y calificativos en redes, Diana pidió prudencia, señalando que no se deben emitir juicios ni difundir versiones sin pruebas. “No somos jueces para estar señalando, para estar juzgando”, afirmó, e hizo un llamado a hablar de salud mental desde la empatía y el acompañamiento. Manifestó la necesidad de escuchar a quienes pasan por momentos difíciles y de evitar caer en actitudes hostiles o de acoso, enfatizando que en algún momento se conocerá toda la verdad sobre lo ocurrido.

Más allá del dolor, la familia de Alexander enfrenta también el desafío económico que implica la repatriación de su cuerpo a Ibagué. Según explicó Diana, el traslado puede costar entre 40 y 45 millones de pesos, una suma que representa una dificultad para sus recursos. Por ese motivo, pidió ayuda tanto a autoridades locales, departamentales y al consulado, como a la ciudadanía, para reunir el dinero necesario. La familia advirtió sobre la aparición de información falsa en torno a las ayudas económicas y pidió verificar cualquier aporte directamente con ellos. Finalmente, reiteró el llamado a la solidaridad, respeto y apoyo en medio de su duelo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuánto cuesta repatriar un cuerpo desde Estados Unidos a Ibagué?

De acuerdo con Diana González, hermana de Alexander, el proceso de traslado del cuerpo desde Estados Unidos a Ibagué podría costar entre 40 y 45 millones de pesos. Esta suma representa una dificultad económica para la familia, por lo que solicitaron apoyo y orientación a las autoridades, así como solidaridad por parte de la ciudadanía.

¿Qué dijo la familia de Alexander sobre la difusión de rumores tras la tragedia en California?

La familia, en cabeza de Diana González, pidió prudencia ante los señalamientos y opiniones que han circulado en redes sociales sobre la muerte de Alexander y sus hijos. Solicitaron respeto, evitar juicios anticipados y promovieron la empatía, especialmente en temas de salud mental, subrayando que aún no tienen detalles claros sobre lo ocurrido y que esperan que la verdad salga a la luz.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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