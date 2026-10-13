El excanciller Álvaro Leyva oficializó la entrega de un voluminoso expediente ante la Embajada de Estados Unidos en Bogotá, materializando su promesa de aportar pruebas documentales y testigos clave contra el expresidente Gustavo Petro. A través de un pronunciamiento público, el exjefe de la diplomacia colombiana confirmó que el material fue recibido directamente por Hugo Guevara, encargado de negocios y jefe interino de la legación norteamericana en el país.

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La jugada procesal responde a los avisos previos que Leyva había lanzado desde el pasado 15 de septiembre, cuando notificó por escrito al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, su intención de arrimar piezas procesales ante el Departamento de Justicia (U.S. Department of Justice). Según el exfuncionario, la misiva entregada en la sede diplomática incluye la identificación de “testigos calificados” que buscan sustentar ante la justicia internacional la urgencia de procesar penalmente al exmandatario por presuntos delitos cometidos durante su administración.

“Hoy le informo a la opinión pública, al Jefe del Estado colombiano, Abelardo De La Espriella, y al US General Attorney, que el pasado viernes 9 de octubre se hizo la entrega de la anunciada misiva en las oficinas del Chargé d’ Affaires en Colombia, señor Hugo Guevara”, reza textualmente el comunicado divulgado por el exministro, evidenciando el canal de comunicación directo que mantiene con la actual administración de la Casa de Nariño respecto a este expediente. Leyva subrayó que esta actuación da continuidad a sus iniciativas jurídicas presentadas ante los estrados norteamericanos en fechas anteriores.

El giro radical del excanciller profundiza la ruptura total con el proyecto político del Pacto Histórico, al que ayudó a consolidar en sus inicios pero al que hoy señala de haber incurrido en graves irregularidades institucionales y fallas administrativas durante su gestión presidencial. Los dardos lanzados por Leyva apuntan a desmontar la narrativa de la administración pasada, abriendo un flanco de escrutinio transnacional que genera profunda inquietud en los círculos cercanos al exjefe de Estado. Mientras el Departamento de Justicia de EE. UU. evalúa con lupa el peso probatorio de los documentos y las identidades de los testigos protegidos aportados por el exministro, el escenario político nacional permanece en máxima tensión ante el impacto colateral que estas diligencias en el exterior puedan desencadenar sobre el futuro judicial inmediato de Gustavo Petro y los principales alfiles de su anterior gabinete.

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