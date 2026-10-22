Los conductores que busquen descuentos en multas de tránsito en Colombia tendrán que pasar por nuevos controles tecnológicos para demostrar que son ellos quienes realizan los cursos para infractores. La medida se está implementando progresivamente en los Centros Integrales de Atención (CIA) y busca evitar irregularidades en el registro de asistencia y garantizar que los beneficios se entreguen a quienes cumplen con la capacitación.

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Los cambios hacen parte de la puesta en marcha del Sistema de Control y Vigilancia (SICOV), cuyo cronograma fue ajustado mediante la Resolución 008863 del 16 de julio de 2026 de la Superintendencia de Transporte. La normativa contempla mecanismos para verificar la identidad de los participantes, comprobar la autenticidad de los documentos y dejar constancia de la asistencia a las sesiones.

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En la práctica, los ciudadanos podrán seguir haciendo el trámite para acceder a los descuentos previstos por la ley. La diferencia estará en los controles que deberán aplicar los centros autorizados, con herramientas tecnológicas que permitan comprobar quién hizo el curso y dejar un registro verificable de cada etapa del proceso.

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“Lo importante es que exista una huella digital de principio a fin del proceso. El ciudadano debe tener la certeza de que está realizando su curso en un establecimiento autorizado y que su participación queda correctamente registrada”, explicó Cleyton Clark, director de negocios a cargo del SICOV en OlimpIA. Según el directivo, estos mecanismos buscan reforzar la seguridad del trámite y la confianza de los ciudadanos y las instituciones.

El sistema también permite registrar datos como la fecha, la hora y el lugar donde se realiza la capacitación, además de identificar al instructor responsable. Esta información facilita la supervisión de los cursos y permite a los centros y a las autoridades verificar que se cumplan los procedimientos establecidos para los conductores que buscan acceder al beneficio.

La implementación del SICOV en los Centros Integrales de Atención comenzó en agosto de 2026. Por su parte, los organismos de tránsito que ofrecen cursos para infractores avanzan en la adopción del sistema según el cronograma de la Superintendencia de Transporte. La entrada en producción de la versión integral está prevista para enero de 2027.

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OlimpIA, empresa de tecnología del Grupo Colpatria, participa en la implementación de estas herramientas y reportó más de 11,6 millones de validaciones de identidad durante 2026. La incorporación del sistema busca fortalecer los controles y la trazabilidad de los cursos, aunque los conductores deberán seguir cumpliendo los requisitos legales para acceder a los descuentos en sus multas.

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