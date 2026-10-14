Una oportunidad para ponerse al día con las multas de tránsito llegó para miles de conductores en Bogotá. La Secretaría Distrital de Movilidad habilitó un descuento del 60 % sobre los intereses de obligaciones que entraron en mora antes del 30 de junio de 2024.

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El alivio podría beneficiar a más de 700.000 deudores que cumplan con las condiciones establecidas. Sin embargo, hay un punto clave: la reducción no aplica sobre el valor original de las multas, sino únicamente sobre los intereses acumulados.

El beneficio cobija obligaciones pendientes por infracciones de tránsito y transporte, declaratorias de abandono y acuerdos de pago que hayan sido suscritos y permanezcan vigentes. También existe una excepción importante para quienes tengan determinadas sanciones.

No podrán acceder al descuento las personas con multas relacionadas con la conducción bajo los efectos del alcohol o de sustancias psicoactivas.

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La secretaria de Movilidad, María Fernanda Ortiz, invitó a los ciudadanos que cumplen los requisitos a aprovechar el plazo establecido. “Invitamos a los conductores que cumplen las condiciones para acceder a este beneficio y aprovechar esta oportunidad para ponerse al día con sus obligaciones. El plazo va hasta el 21 de diciembre de 2026 para hacerlo y aprovechar este alivio”, señaló.

Para acceder al beneficio, los conductores deben ingresar al sitio oficial de la Secretaría de Movilidad y buscar la opción ‘Consulta Comparendos’. Allí podrán ingresar su documento de identidad o la placa del vehículo, revisar las obligaciones pendientes y verificar si el descuento aparece aplicado.

Después, el pago puede hacerse mediante PSE o con el recibo correspondiente para cancelar de manera presencial. También señaló que están habilitados bancos y corresponsales autorizados como Efecty, Punto Red, Oxxo, Farmatodo y Súper Giros.

Finalmente, el trámite no tiene costo, no requiere intermediarios y debe adelantarse exclusivamente por canales oficiales. La recomendación busca evitar que los conductores caigan en posibles estafas mientras aprovechan el beneficio.

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