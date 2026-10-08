Los motociclistas que cometan ciertas infracciones de tránsito pueden evitar que las autoridades inmovilicen sus vehículos, pero eso no significa que queden libres de sanciones. Una modificación al Código Nacional de Tránsito eliminó esa medida para cinco conductas que antes contemplaban tanto la multa como la inmovilización de la motocicleta.

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La medida surgió del proyecto de Ley 2435 de 2024, presentado por el entonces senador Alejandro Vega y el senador Gustavo Moreno. La iniciativa fue aprobada durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro y modificó disposiciones del artículo 131 de la Ley 769 de 2002.

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Estas son las cinco infracciones por las que ya no se contempla la inmovilización de la motocicleta, aunque sí se mantiene la multa:

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Transitar en sentido contrario al estipulado para la vía, calzada o carril.

No detenerse ante una luz roja o amarilla del semáforo, una señal de “PARE” o un semáforo intermitente en rojo.

Conducir sobre espacios prohibidos, como aceras, plazas, vías peatonales, separadores, bermas, demarcaciones de canalización, zonas verdes o vías especiales para vehículos no motorizados.

Adelantar a otro vehículo en lugares prohibidos, como bermas, túneles, puentes, curvas, pasos a nivel y cruces no regulados; también al aproximarse a la cima de una cuesta o donde lo indique la señal de tránsito.

Conducir con maniobras altamente peligrosas e irresponsables que pongan en riesgo a las personas o los bienes.

El cambio no elimina las consecuencias económicas para quienes incurran en estas conductas. En otras palabras, que la motocicleta no termine en los patios no significa que el conductor quede exento del comparendo correspondiente.

Por eso, los motociclistas deben tener presente que las normas de tránsito siguen vigentes y que las infracciones pueden poner en peligro tanto su integridad como la de los demás actores viales. En este contexto, la importancia de mantener una conducción responsable, respetar la señalización y evitar maniobras que comprometan la seguridad en las vías.

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