Un segundo de afán frente a un semáforo puede salir bastante caro. Los conductores que no se detienen ante la luz amarilla pueden recibir una multa de $1.266.100 en 2026, una sanción que también contempla consecuencias adicionales para quienes se movilizan en motocicleta.

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La explicación está en la infracción D04 del Código Nacional de Tránsito, que no se limita a cruzar cuando el semáforo está en rojo. Según la norma, la conducta sancionada consiste en:

“No detenerse ante una luz roja o amarilla de semáforo, una señal de “PARE” o un semáforo intermitente en rojo. En el caso de motocicletas se procederá a su inmovilización hasta tanto no se pague el valor de la multa o la autoridad competente decida sobre su imposición en los términos de los artículos 135 y 136 del Código Nacional de Tránsito”.

Esta infracción puede ser detectada tanto por agentes de tránsito como por cámaras de fotodetección. Por eso, pensar que la luz amarilla permite acelerar para alcanzar a cruzar puede terminar en una sanción. Además del riesgo de accidente, el conductor se expone a un golpe considerable en sus finanzas.

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Para los motociclistas, las consecuencias pueden ir más allá del comparendo. La moto puede ser trasladada a los patios y que su retiro está sujeto a las condiciones legales aplicables, incluido el pago de la multa cuando corresponda.

Casos en los que es permitido que un policía lo pare

Los controles de tránsito también generan dudas entre los conductores. Los agentes pueden detener vehículos para adelantar acciones preventivas y verificar el cumplimiento de las normas. Si encuentran una infracción, pueden imponer el comparendo correspondiente.

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