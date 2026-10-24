Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Dos jóvenes resultaron gravemente lesionados en medio de un accidente de tránsito que sucedió durante la noche del martes 21 de octubre en una carretera nacional ubicada en la jurisdicción de Lérida, una población al norte del Tolima. La situación ocurrió específicamente en el kilómetro 64+650 de la vía, cerca del sector conocido como Ciudadela El Jardín, de acuerdo con información preliminar citada en el reporte recogido en el artículo fuente.

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De acuerdo con los datos disponibles, el accidente involucró a una motocicleta, donde se movilizaban los dos jóvenes, y una camioneta Nissan. Según la versión entregada sobre el caso, el conductor de la camioneta aparentemente intentaba ingresar a la zona de Ciudadela El Jardín en el momento exacto en que ocurrió el choque con la moto. Esta maniobra habría sido la causa principal del impacto, aunque no se brindaron mayores detalles sobre las circunstancias puntuales que llevaron al accidente ni se conocieron testimonios directos de las partes implicadas.

Después del choque, ambos jóvenes que iban en la motocicleta sufrieron múltiples lesiones. Ante la gravedad de la situación, fue necesario trasladarlos en ambulancia hasta el hospital Reina Sofía de España, un centro médico perteneciente a la IPS (Institución Prestadora de Salud) en Lérida, donde recibieron atención médica. Hasta el momento, según la información consignada, no se han divulgado detalles específicos sobre el estado de salud de los afectados ni sobre la evolución de sus lesiones.

La falta de información completa sobre el balance de los involucrados y la ausencia de mayores detalles de la investigación dejan varias preguntas en el aire sobre la dinámica del accidente y las condiciones de seguridad vial en el sector. Las autoridades aún no han emitido ningún informe oficial con relación al hecho ni se conocen datos de sanciones o responsabilidades específicas derivadas del choque.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué ocurrió en el accidente de moto cerca de Ciudadela El Jardín en Lérida?

El accidente consistió en una colisión entre una moto, cuyos dos ocupantes resultaron lesionados de gravedad, y una camioneta Nissan. El conductor de la camioneta aparentemente estaba intentando ingresar al sector de Ciudadela El Jardín cuando ocurrió el impacto, según lo registrado en la información preliminar entregada por el artículo fuente.

¿Cuál es el estado de salud de los jóvenes heridos en Lérida tras el accidente?

Los dos jóvenes fueron trasladados en ambulancia al hospital Reina Sofía de España en Lérida para recibir atención médica a causa de las lesiones sufridas. Sin embargo, hasta el momento no se ha entregado información detallada sobre su estado de salud ni sobre la gravedad exacta de sus heridas, según el reporte consultado.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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