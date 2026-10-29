Por: Noticiero 90 minutos

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El proceso para obtener la licencia de conducción en Colombia comprende una rigurosa evaluación teórica que busca garantizar que quienes pretenden conducir por las vías del país conozcan a fondo las normas que rigen la movilidad segura. De acuerdo con la información de 90minutos.co y la Alcaldía de Bogotá, el examen se divide en cuatro bloques temáticos: normas de tránsito, señalización vial, mecánica básica y seguridad vial. Cada segmento indaga aspectos fundamentales que todo futuro conductor debe manejar antes de desplazarse por las carreteras nacionales.

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En la sección dedicada a las normas de tránsito, el aspirante es examinado sobre temas cruciales como los límites de velocidad, las prioridades en intersecciones, el uso adecuado de los carriles y las consecuencias para quienes conducen bajo el efecto del alcohol. Según el portal mencionado, estas preguntas apuntan a asegurar que cada conductor sepa cómo actuar correctamente en distintas situaciones y entienda la responsabilidad que implica conducir.

Respecto a la señalización, el aspirante debe demostrar su habilidad para identificar el significado de señales reglamentarias, preventivas, informativas y transitorias. Esta competencia resulta fundamental para la prevención de accidentes y para la orientación adecuada de los conductores.

El bloque de mecánica básica introduce preguntas relacionadas con el funcionamiento seguro del vehículo, incluyendo revisión de niveles de líquidos, control de la presión de las llantas y correcto entendimiento de los avisos que suelen aparecer en el tablero. Este conocimiento busca asegurar que los conductores sean capaces de identificar y atender posibles fallas técnicas antes de que se conviertan en un riesgo.

Por último, la parte de seguridad vial evalúa técnicas de conducción preventiva, el cálculo y respeto de distancias de frenado y las mejores prácticas ante situaciones de emergencia o accidentes. Estos contenidos refuerzan la idea de que manejar es un acto de prevención permanente y de cuidado colectivo.

Para iniciar el trámite y aspirar a la licencia de conducción en sus distintas categorías (B1 para carros y A2 para motos), la legislación exige requisitos específicos. El aspirante debe tener al menos 16 años de edad para vehículos particulares y 18 para servicio público, saber leer y escribir, estar inscrito en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), poseer documento de identidad vigente y presentar un certificado de aptitud física, mental y de coordinación motriz expedido por un Centro de Reconocimiento de Conductores (CRC), el cual avala la aptitud a través de exámenes médicos, visuales, auditivos y psicológicos. Finalmente, se requiere aprobar un curso en un Centro de Enseñanza Automovilística (CEA) autorizado por el Ministerio de Transporte.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué temas evalúan en el examen teórico para la licencia de conducción en Colombia?

El examen teórico en Colombia evalúa cuatro bloques principales: normas de tránsito, señalización vial, mecánica básica y seguridad vial. Cada uno aborda aspectos como límites de velocidad, reglas en intersecciones, identificación de señales de tránsito, funcionamiento básico del vehículo y procedimientos ante accidentes, según información de la Alcaldía de Bogotá y 90minutos.co.

¿Cuáles son los requisitos para tramitar la licencia de conducción en Colombia?

Para tramitar la licencia de conducción en Colombia, el aspirante debe cumplir condiciones como la edad mínima establecida, saber leer y escribir, estar inscrito en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), poseer un documento de identidad válido y obtener un certificado de aptitud física, mental y de coordinación motriz en un Centro de Reconocimiento de Conductores (CRC), además de aprobar un curso en un Centro de Enseñanza Automovilística (CEA) autorizado por el Ministerio de Transporte.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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