Medellín puso en marcha la primera prueba piloto de transporte de carga con drones en entornos urbanos de Colombia, una iniciativa liderada por el Establecimiento Público Aeropuerto Olaya Herrera, la Aeronáutica Civil, la Alcaldía y empresas privadas. El objetivo es evaluar cómo estas aeronaves pueden integrarse a la logística de distribución de la ciudad.

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El piloto contempla recorridos de hasta 22,4 kilómetros por el corredor del río Medellín y conecta cuatro dronepuertos estratégicos ubicados en el Valle de Aburrá.

Los equipos podrán transportar encomiendas comerciales e insumos de hasta 20 kilogramos, con especial interés en entregas que requieren rapidez.

Uno de los principales usos previstos es el traslado urgente de medicamentos, muestras de sangre y órganos vitales entre centros hospitalarios, lo que podría reducir tiempos de transporte en situaciones críticas.

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La prueba utiliza dos tipos de aeronaves: el ALT6D, fabricado en Colombia por Aerialoop, y el FlyCart de DJI. Por ahora, no se contempla un despliegue comercial inmediato.

La iniciativa busca evaluar la seguridad y operación de esta tecnología y, al mismo tiempo, impulsar oportunidades en desarrollo de software, mantenimiento aeronáutico, investigación y empleo especializado.

El proyecto busca posicionar a Medellín como referente latinoamericano en innovación logística y pruebas de nuevas tecnologías.

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