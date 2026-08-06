Por: El Espectador

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El ministro de Defensa saliente, Pedro Sánchez, presentó ante el Congreso un proyecto de ley enfocado en la regulación del uso de drones y tecnologías antidrones en Colombia. De acuerdo con lo expuesto, la iniciativa surge tras evidenciar que durante los últimos dos años se han registrado 320 víctimas, entre uniformados y civiles, a causa de ataques perpetrados mediante drones comerciales. Sánchez, en la intervención, alertó sobre el drástico cambio en la dinámica de los conflictos armados, señalando que el uso de estos dispositivos no solo está presente en escenarios internacionales como Israel, Rusia y Ucrania, sino que también ha acentuado una problemática de seguridad en Colombia, donde se estiman cerca de 328 afectados relacionados tanto con el sector militar como con la población civil.

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Según datos presentados, el 88 % de los ataques con drones han sido atribuidos a organizaciones criminales comandadas por el alias ‘Mordisco’, mientras que el 12 % corresponde a hechos asociados con integrantes del cartel del narcotráfico del Eln. Las regiones más afectadas se concentran en el Cauca, seguido por Valle del Cauca, Chocó, Nariño y, en menor medida, Norte de Santander. El ministro Sánchez expuso que el principal reto es encontrar un equilibrio entre la búsqueda de seguridad y el uso civil legítimo de los drones para fines comerciales y de desarrollo.

El texto del proyecto de ley prevé una acción coordinada con el Ministerio de Transporte y la Aeronáutica Civil para establecer un régimen integral que abarque todo el ciclo de vida de los drones: importación, fabricación, comercialización, adquisición, registro, uso, porte, transporte, vigilancia y control. La intención es reforzar la vigilancia estatal sobre estas tecnologías, garantizando que su utilización se mantenga en un marco seguro, responsable y legal. Además, la propuesta busca regular los usos civiles, otorgando mayor claridad y certeza jurídica a individuos, empresas y sectores productivos que emplean estos dispositivos de forma lícita.

El proyecto también determina un marco de control específico para el empleo de sistemas antidrones, restringiendo su utilización únicamente a actividades de vigilancia y seguridad privada, bajo condiciones estrictas y reguladas por la ley. La norma propuesta, puntualizó el ministro, incorpora nuevos comportamientos sancionados por contrariar la convivencia y subraya la relevancia de los drones como herramientas de innovación, siempre y cuando no sean empleadas para actos criminales. Sánchez concluyó que el propósito central es fortalecer la seguridad nacional, proteger a ciudadanos y agentes del Estado y limitar a los grupos ilegales el uso de estas tecnologías.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo afecta el uso de drones comerciales a la seguridad en Colombia?

El uso de drones comerciales ha hecho más compleja la situación de seguridad en Colombia, ya que estos dispositivos han sido empleados para perpetrar ataques contra uniformados y civiles. Según datos del Ministerio de Defensa, en los últimos dos años se registraron 320 víctimas por ataques con estos aparatos, siendo el Cauca el departamento más impactado. Las acciones criminales son atribuidas principalmente a grupos armados ilegales como los comandados por alias ‘Mordisco’ y integrantes del Eln.

¿Qué propone el proyecto de ley del Ministerio de Defensa para regular drones en Colombia?

El proyecto de ley presentado por el ministro Pedro Sánchez propone coordinar al Ministerio de Transporte y la Aeronáutica Civil para establecer un régimen integral que supervise todas las etapas relacionadas con drones: desde la importación hasta el control de uso. La normativa busca asegurar que los drones se empleen de manera segura y legal, además de garantizar un uso civil legítimo y restringir el acceso y operación de sistemas antidrones a actividades de vigilancia y seguridad privada bajo condiciones estrictamente reguladas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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