La multinacional Unilever avanza en la integración de su negocio global de alimentos con la estadounidense McCormick & Company, en una operación valorada en US$ 44.800 millones que incluye marcas conocidas en Colombia como Fruco, Knorr, Maizena y Hellmann’s.

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El acuerdo fue anunciado el 31 de marzo de 2026 y requiere la autorización de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) para concretarse en el país.

El negocio contempla la incorporación del portafolio de alimentos de Unilever a una compañía combinada con McCormick, especializada en especias, condimentos y salsas.

Fruco comercializa salsas de tomate, mayonesa, mostaza y otras variedades, mientras que Knorr ofrece caldos y bases para cocinar. Maizena cuenta con productos como fécula de maíz, natilla y mezclas para preparar buñuelos.

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Por su parte, McCormick aporta marcas como Cholula, Frank’s RedHot y French’s, con presencia en categorías como salsas picantes y mostazas.

Las compañías reconocen coincidencias en algunos segmentos del mercado, que serán evaluadas dentro del proceso regulatorio.

La transacción incluye US$ 15.700 millones en efectivo y una participación accionaria para Unilever y sus accionistas en la nueva compañía.

El cierre está previsto para mediados de 2027, sujeto a las aprobaciones correspondientes. La empresa combinada conservará el nombre McCormick y proyecta ingresos globales de US$ 20.000 millones, además de ahorros y sinergias derivados de la integración.

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