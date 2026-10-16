La marca colombiana Studio F anunció su regreso al mercado venezolano con una inversión superior a los US$ 2 millones y un plan de expansión que contempla la apertura de cuatro tiendas durante 2026, bajo el modelo de franquicia.

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La operación comenzará el 16 de octubre en la isla de Margarita y se extenderá a otras tres ciudades antes de finalizar el año.

El primer establecimiento estará ubicado en el centro comercial La Vela, en Margarita. Posteriormente, la compañía abrirá tiendas en el Sambil de Maracaibo, el 5 de noviembre; en el Sambil de Barquisimeto, el 19 de noviembre, y en el centro comercial Cerro Verde de Caracas, el 5 de diciembre.

La expansión continuará en 2027 con tres aperturas adicionales, con las que Studio F espera completar siete puntos de venta en Venezuela en poco más de un año.

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La compañía, perteneciente a STF Group, también busca fortalecer sus exportaciones desde Colombia.

Según sus proyecciones, a partir de 2027 las ventas de productos colombianos destinados al mercado venezolano alcanzarían los US$ 4 millones anuales.

Este crecimiento podría generar oportunidades de empleo formal en Colombia, especialmente en áreas como desarrollo de producto, producción y equipos comerciales.

En Venezuela, la operación también crearía puestos de trabajo relacionados con las tiendas y las actividades comerciales.

El regreso al país vecino hace parte de la estrategia de internacionalización de Studio F mediante franquicias. La empresa también avanza en su expansión hacia mercados de Centroamérica y el Caribe para ampliar su presencia regional.

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