El empresario Arturo Calle lanzó una advertencia sobre el impacto que las compras a través de plataformas digitales están teniendo en la industria textil, los comerciantes y el empleo en Colombia. En una entrevista con Caracol Radio, aseguró que las condiciones tributarias de ciertos productos importados, sumadas a la subfacturación, están causando una competencia que perjudica a las empresas nacionales.

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Durante la conversación, Calle sostuvo que el reclamo no corresponde únicamente a su compañía, sino al conjunto de confeccionistas y comerciantes del país. También pidió que las autoridades revisen las condiciones bajo las cuales ingresan esos productos, pues considera que la situación está poniendo en riesgo puestos de trabajo y establecimientos comerciales.

El empresario advirtió que, si la tendencia continúa, podrían aumentar los locales desocupados y la informalidad.

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Arturo Calle habló de empresas que han reducido sus plantas de personal

Uno de los puntos más llamativos de la entrevista fue la advertencia sobre la reducción de empleos en empresas colombianas. Calle aseguró que conoce casos de compañías que han pasado de tener 3.000 trabajadores a contar con 2.000, lo que representaría una reducción de 1.000 puestos de trabajo en esos ejemplos.

El empresario también mencionó recortes en áreas administrativas y comerciales, incluidos equipos de oficina y personal que atiende los almacenes. Aunque no identificó a las compañías a las que se refería, utilizó esos ejemplos para explicar el impacto que, en su opinión, está teniendo la competencia de productos importados sobre la industria local.

Calle relacionó esa situación con las condiciones tributarias que deben asumir los negocios establecidos formalmente en Colombia. Según explicó, los comerciantes nacionales deben cubrir diferentes obligaciones fiscales, mientras que ciertos productos que llegan por canales digitales pueden beneficiarse de condiciones que él considera desiguales.

En su intervención, sostuvo que el problema no se limita a la industria de la confección, sino que también alcanza al comercio en general.

Arturo Calle pidió revisar los impuestos y la subfacturación

Calle planteó que una de las soluciones consiste en revisar las condiciones tributarias aplicables a las compras internacionales y combatir la subfacturación, práctica que consiste en declarar un valor inferior al realmente pagado por una mercancía.

Como ejemplo, señaló que un producto comprado por 30 dólares podría facturarse por 10, 5 o 15 dólares. Según su denuncia, esta práctica reduce artificialmente el valor declarado y puede dar una ventaja frente a los negocios que cumplen con sus obligaciones tributarias.

El empresario también cuestionó que algunos envíos puedan ingresar sin IVA ni otros impuestos, dentro de los límites y condiciones que contempla la normativa aplicable. Su propuesta es que se establezcan mecanismos para asegurar que las mercancías importadas cumplan las reglas tributarias y aduaneras.

Calle manifestó confianza en que el Congreso y el Gobierno revisen el asunto. A su juicio, la situación exige medidas para proteger tanto la recaudación fiscal como el empleo formal.

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