La Cámara de la Industria de Alimentos de la Andi expresó su preocupación frente al nuevo proyecto de resolución del Minsalud que busca modificar el etiquetado frontal y nutricional en Colombia.

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Según el gremio, la propuesta no tiene suficiente sustento científico ni considera el impacto económico y operativo en el sector, compuesto por más de 51.000 empresas, en su mayoría micro y medianas, lo que podría afectar el empleo y el abastecimiento de alimentos.

Entre los principales cuestionamientos está la falta de diálogo por parte del Gobierno, ya que no se han realizado mesas de trabajo para analizar los efectos de la medida.

Además, advierten que el proyecto generaría inestabilidad jurídica y técnica, obligando a rediseñar todas las etiquetas de productos, realizar trámites ante el Invima y asumir costos elevados en un corto periodo de transición de seis meses.

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El documento también introduce cambios polémicos, como nuevas definiciones de productos ultraprocesados, advertencias adicionales, restricciones en información nutricional y eliminación de herramientas como códigos QR.

La Andi considera que estas medidas son desproporcionadas y contrarias a estándares internacionales.

Finalmente, el gremio cuestiona que se pretenda reemplazar una normativa reciente sin evaluación previa, e invita a los actores del sector a participar en la discusión antes de su aprobación.

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