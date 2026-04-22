Comer carne de res en Colombia se ha convertido en un desafío para el bolsillo durante el primer cuatrimestre de 2026. Según los datos más recientes del Sipsa (Dane), el precio por kilo ha mantenido una tendencia al alza, alcanzando un promedio de $31.819 en la última semana de abril.

Sigue a PULZO en Discover

La cifra refleja un incremento del 5,4 % en lo corrido del año, pero la preocupación aumenta al mirar el dato interanual: en comparación con abril de 2025, el precio del kilo de carne de res se ha disparado un 15,6 %, cuando promediaba los $27.502.

¿Por qué está tan cara la carne?

Contrario a lo que se podría pensar, el alza no se debe a la falta de animales. Óscar Cubillos, jefe de investigaciones económicas de Fedegán, explicó que el fenómeno responde a un aumento agresivo en la demanda impulsado por el poder adquisitivo.

El directivo señaló que el incremento del 23,7 % en el salario mínimo para 2026 ha hecho que las familias compren más proteína. “La gente está comiendo más carne… al demandar más, el vendedor decide subir el precio ante el éxito en las ventas”, aseguró Cubillos, destacando que el sacrificio de bovinos se mantiene en niveles récord no vistos desde 2013.

Lee También

Los cortes que más castigan el bolsillo

No todas las partes de la res han subido por igual. El reporte del Dane identifica los cortes que más se han encarecido entre enero y abril de 2026:

Chatas: Es el corte que más subió, con una variación del 7,03 %. Bola de brazo: Registró un alza del 6,19 %. Falda: Completó el podio con un aumento del 6,05 %. Cadera y Bota: Ambos cortes superan el 5,4 % de incremento en lo que va del año.

Debate por las exportaciones

En medio de esta escalada de precios, el Gobierno Nacional ha puesto sobre la mesa la posibilidad de prohibir las exportaciones de carne de res para intentar frenar el costo interno. La medida es polémica, pues este sector genera divisas cercanas a los US$350 millones anuales, y gremios como Fedegán sostienen que el problema no es de escasez, sino de un mercado que reacciona a un mayor consumo interno.