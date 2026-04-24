La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios sancionó a Enel Colombia con una multa de $ 2.847 millones tras comprobar irregularidades en la formación del precio de la energía en bolsa.

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La investigación evidenció que la compañía presentó ofertas con precios elevados que no reflejaban sus costos reales de operación, lo que alteró el funcionamiento eficiente del mercado eléctrico.

En particular, la hidroeléctrica Betania, operada por Enel, quedó por fuera del despacho económico a pesar de contar con suficiente capacidad y altos niveles de embalse.

Esto obligó la entrada de plantas térmicas más costosas para cubrir la demanda, generando un aumento artificial en el precio de la energía. Simulaciones realizadas por XM confirmaron que, de haberse ofertado precios acordes a la realidad, el costo habría sido menor.

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La Superservicios identificó tres efectos clave: desconexión entre precios ofertados y costos reales, alteración del orden de mérito del sistema y distorsión del precio de bolsa.

Este caso marca un precedente histórico al ser la primera sanción confirmada por manipulación del mercado eléctrico en Colombia.

El superintendente Felipe Durán Carrón afirmó que se fortalecerá la vigilancia para evitar sobrecostos a los usuarios y garantizar un mercado más transparente, eficiente y centrado en el bienestar de los ciudadanos.

Cuál es la historia de Enel en Colombia

La historia de Enel Colombia en el país está ligada al proceso de transformación del sector eléctrico colombiano en las últimas décadas.

Su origen se remonta a la llegada del grupo italiano Enel, que comenzó a invertir en Colombia a finales de los años noventa, en medio de la apertura y modernización del mercado energético.

Inicialmente, Enel participó a través de la empresa Codensa (distribución de energía en Bogotá y alrededores) y Emgesa (generación eléctrica). Durante años, estas compañías operaron como actores clave en el suministro de energía, consolidando una fuerte presencia en el centro del país.

En 2020, el grupo dio un paso estratégico al unificar sus operaciones bajo la marca Enel Colombia, integrando generación, distribución y comercialización. Este proceso incluyó la absorción de Emgesa por parte de Enel-Codensa, fortaleciendo su estructura empresarial.

Hoy, Enel Colombia es uno de los principales actores del sector eléctrico nacional, con participación en energías renovables, especialmente solar y eólica, además de grandes hidroeléctricas como Betania y El Quimbo. La compañía también ha impulsado la movilidad eléctrica y la digitalización del servicio.

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