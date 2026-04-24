Google.org anunció un apoyo de 150.000 dólares a la Fundación Estrategia País para promover el uso seguro de internet entre familias de Colombia y Perú, en el marco de la Primera Cumbre de Niños y Familias.

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Este financiamiento permitirá implementar el proyecto “Modo Presente”, una iniciativa de educación en seguridad digital y alfabetización mediática dirigida a padres, cuidadores, educadores y líderes comunitarios.

El programa busca fortalecer el acompañamiento de adultos en la vida digital de niños, niñas y adolescentes mediante herramientas prácticas que fomenten el diálogo, la construcción de acuerdos y la toma de decisiones informadas.

Para ello, se desarrolló un kit digital que incluye guías, ejercicios y escenarios cotidianos que facilitan la comprensión de los riesgos y oportunidades en línea.

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Se espera impactar a más de 6.000 familias durante el año, además de crear una Red de Embajadores Digitales con 400 voluntarios que replicarán estos conocimientos en comunidades y entornos educativos.

Adicionalmente, se lanzó una guía para creadores de YouTube enfocada en promover contenidos de calidad y consumo responsable entre adolescentes.

En conjunto, estas acciones buscan empoderar a las familias y fomentar entornos digitales más seguros, equilibrados y conscientes para las nuevas generaciones.

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