El temblor que sacudió a Colombia este martes 13 de octubre sorprendió al periodista Cristian Santiago de Blu Radio mientras se encontraba en Ocaña, Norte de Santander. El comunicador relató en vivo cómo percibió el movimiento y aseguró que, al principio, creyó que otro vehículo había chocado el suyo.

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El sismo tuvo una magnitud de 5,0 y una profundidad de 149 kilómetros, con epicentro en Los Santos, Santander, según el reporte del Servicio Geológico Colombiano. El movimiento se registró a las 4:24 p. m. y fue percibido en diferentes zonas del país.

Durante la transmisión, el periodista explicó que estaba recorriendo buena parte del municipio de Ocaña cuando sintió que el vehículo estacionado se movía de manera repentina.

“Pensé que me habían colisionado el vehículo”, contó al describir su primera reacción. Ante la sensación, sacó la cabeza para observar qué ocurría y notó que los cables y los postes también se estaban moviendo. Fue entonces cuando comprendió que se trataba de un sismo.

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“Es de los movimientos más fuerte después del pasado, 10 de agosto que se ha sentido en esta región del país”, agregó Santiago.

#SismosColombiaSGC Evento Sísmico – Boletín Actualizado 1, 2026-10-13, 16:24 hora local Magnitud 5.0. Profundidad 149 km, Los Santos – Santander, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #Temblor #Sismo https://t.co/Cq3HvR9HcB — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) October 13, 2026

Su relato permitió conocer cómo se vivió el fenómeno desde esta zona de Norte de Santander, mientras otras personas también reportaban haber sentido el movimiento telúrico.

El sismo de este martes volvió a poner la atención sobre Los Santos, Santander, una zona reconocida por su actividad sísmica. La profundidad del evento fue de 149 kilómetros, según el Servicio Geológico Colombiano.

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