Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Una atmósfera de profunda incertidumbre domina el día a día de los habitantes de Tonosí, en Panamá, tras el fuerte terremoto de magnitud 7,7 ocurrido el viernes 9 de octubre. La localidad, cercana al epicentro del movimiento telúrico, enfrentaba más de 24 horas después una situación crítica: los servicios de agua potable y electricidad permanecían suspendidos, según información recogida por El Nuevo Día. A esto se suma el temor renovado que provocan las constantes réplicas, que han obligado a muchas familias a permanecer fuera de sus viviendas por el riesgo de nuevos movimientos y el estado en que quedaron algunas construcciones.

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La emergencia impactó de lleno la vida cotidiana. Además de los daños físicos en inmuebles, la falta de servicios básicos y las restricciones en la movilidad complican cualquier intento de volver a la normalidad. Las afectaciones en la red vial, con deslaves y fracturas que impiden el tránsito, agravan la sensación de aislamiento en Tonosí y dificultan tanto la llegada de ayuda como las labores de evacuación.

En medio de estos retos, la solidaridad local ha sido clave. De acuerdo con El Nuevo Día, uno de los parques principales se transformó de manera espontánea en centro de refugio y comedor comunitario. Tres mujeres vinculadas al centro de salud, junto a otros habitantes, organizaron la preparación de alimentos donados para atender a más de un centenar de personas damnificadas. Este espacio, improvisado pero vital, funcionó como campamento temporal, comedor y lugar seguro para quienes no podían retornar a sus hogares, mostrando el compromiso de la comunidad ante la adversidad.

La tensión se incrementaba constantemente por las réplicas. El Nuevo Día relata cómo, incluso durante una entrevista a una habitante de la zona, un nuevo temblor interrumpió la conversación, evidencia clara de la zozobra en la que viven los residentes. Las dificultades se acentúan con los bloqueos en las carreteras que enlazan Tonosí: un deslizamiento bloqueó una de las vías, mientras que otra presentaba grietas, árboles caídos y piedras, limitando la respuesta y la ayuda a la población afectada.

En cuanto al saldo del desastre, el balance oficial difundido el sábado 10 de octubre, y citado por El Nuevo Día, reportó 27 heridos y ninguna víctima mortal. Las autoridades también informaron daños en cientos de viviendas, centros educativos y distintas edificaciones. Ante la magnitud de la tragedia, el Gobierno de Panamá declaró el estado de emergencia nacional, lo que permitirá una mayor disponibilidad de recursos para actuar frente a los daños y para cubrir las necesidades prioritarias de los afectados.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles fueron los daños ocasionados por el terremoto de 7,7 en Tonosí, Panamá?

De acuerdo con la información recogida por El Nuevo Día, el terremoto y sus réplicas causaron daños considerables en viviendas, carreteras y edificaciones de servicio, como centros educativos en Tonosí, Panamá. Además, las afectaciones en los servicios de agua potable y electricidad, junto al bloqueo y deterioro de las vías de acceso, ampliaron la emergencia, dificultando la atención oportuna a la población afectada.

¿Por qué se declaró el estado de emergencia nacional en Panamá tras el terremoto?

El estado de emergencia nacional fue declarado por el Gobierno de Panamá, según El Nuevo Día, para responder ágilmente a la magnitud de los daños causados por el terremoto. Esta medida busca facilitar recursos y medios, garantizando atención a los daños materiales y a las necesidades esenciales de las comunidades perjudicadas.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.