En la madrugada de este sábado 10 de octubre de 2026, el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) entregó un balance de las afectaciones que dejó el terremoto de magnitud 7.7 que se registró el pasado viernes en Panamá.

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De acuerdo con dicha entidad, los daños alcanzaron viviendas, centros educativos, instalaciones de salud y edificios públicos, mientras las autoridades atendían las emergencias en las zonas impactadas.

Uno de los problemas reportados fue la interrupción de las vías de acceso en la provincia de Los Santos. Los daños en puentes y carreteras, junto con varios deslizamientos de tierra, dejaron cinco comunidades incomunicadas y dificultaron el desplazamiento por el sector.

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La situación también obligó a trasladar a habitantes de una comunidad costera hacia una zona más elevada. En Coclé, ocho familias fueron llevadas a un albergue mientras se atendían las consecuencias del movimiento telúrico.

¿Cuántos heridos y afectados deja terremoto de magnitud 7.7 en Panamá?

El reporte de Sinaproc contabilizó 27 personas con heridas leves y cerca de 300 evacuados. Hasta el momento del balance, no se habían registrado víctimas mortales ni personas desaparecidas.

En cuanto a la infraestructura, las autoridades panameñas reportaron daños en 142 viviendas y 188 centros educativos. La lista también incluyó 20 instalaciones sanitarias, 26 edificios gubernamentales, 13 iglesias y siete hoteles. Además, nueve puentes presentaron afectaciones.

Daños en la catedral y la Gobernación de Coclé

En Penonomé, una de las torres de la catedral de San Juan Bautista colapsó durante el terremoto. El obispo Edgardo Cedeño y varios sacerdotes se encontraban reunidos en el templo cuando ocurrió el movimiento.

La sede de la Gobernación de Coclé también sufrió daños: uno de sus costados colapsó y otra parte de la estructura quedó con grietas. Estos casos se sumaron a las afectaciones reportadas en otros edificios públicos de la provincia.

¿Dónde fue el epicentro del terremoto en Panamá?

El epicentro se ubicó cerca de Tonosí, en el suroeste del país. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) reportó una magnitud de 7,7, mientras que el Instituto de Geociencias de Panamá estimó el movimiento en 7,5.

Las autoridades continuaban revisando las zonas afectadas para establecer las condiciones de las estructuras y las necesidades de las comunidades perjudicadas.

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