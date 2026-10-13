A pocas horas de las movilizaciones convocadas para este miércoles 14 de octubre, el Gobierno de Abelardo De La Espriella anunció que tendrá listo un decreto para regular la protesta social en Colombia. El ministro del Interior, Rodrigo Lara, confirmó que la medida entrará en vigencia durante la misma jornada y advirtió que las autoridades están preparadas para atender las manifestaciones.

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“Eso va a estar listo para mañana, es un decreto garantista y democrático y el suroccidente del país tiene especial atención, porque por el historial de bloqueos, el presidente Abelardo De La Espriella ha sido claro: se respeta la protesta pacífica, pero no se toleran los bloqueos; estamos perfectamente preparados”, afirmó Lara desde la Casa de Nariño.

El presidente también se refirió a las movilizaciones durante una alocución el lunes festivo. Al respecto, el mandatario envió un mensaje tanto a quienes participarán en las marchas como a las personas que deberán cumplir sus actividades habituales.

“Quiero hablarles con absoluta claridad, tanto a quienes saldrán a protestarse como a quienes ese día tendrán que trabajar, estudiar, atender una cita médica o desplazarse por el país”, manifestó De La Espriella, según el medio.

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El jefe de Estado agregó: “Les aseguro que el Gobierno trabajará para proteger sus derechos y garantizar la continuidad de los servicios esenciales. Y a toda Colombia, le quiero decir: se pueden expresar con firmeza, pero deben tramitarse sin violencia. Eso nunca lo voy a admitir”.

El mandatario también cuestionó a los promotores del paro. “Ténganlo muy, pero muy claro, quienes mueven el paro y buscan con él volver a causar el caos y desestabilizar al Gobierno, son los mismos que dejaron al país quebrado”, expresó.

Por su parte, el expresidente Gustavo Petro invitó a la ciudadanía a participar en la jornada. “A todas y todos los colombianos, a marchar este 14 de octubre por la vida, porque la familia pueda vivir en dignidad y con comida”, escribió en su cuenta de X.

Qué dice el nuevo decreto sobre las protestas sociales

El Gobierno nacional anunció que las Fuerzas Militares y la Policía estarán preparadas para atender posibles alteraciones del orden público durante las marchas del 14 de octubre. Según explicó el ministro del Interior, Rodrigo Lara, los uniformados deberán actuar bajo los principios de proporcionalidad, necesidad y estricta legalidad, con el fin de atender cualquier situación que se presente durante las movilizaciones.

Por otra parte, el ministro advirtió que los actos violentos, los daños a la infraestructura pública y las agresiones contra integrantes de la fuerza pública tendrán consecuencias penales. Para ello, la Fiscalía General de la Nación acompañará las actuaciones judiciales y la recolección de material probatorio en los lugares donde se desarrollen las protestas.

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