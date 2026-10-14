Por: El Espectador

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Un deslizamiento de tierra, atribuido a las intensas lluvias recientes, generó el cierre total de la vía Sibaté–Fusagasugá, una importante arteria vehicular del departamento de Cundinamarca, de acuerdo con información oficial compartida por el gobernador Jorge Emilio Rey. El incidente se presentó el martes 13 de octubre, específicamente a unos 400 metros del peaje San Miguel, dentro de la jurisdicción de Sibaté, generando preocupación entre habitantes y conductores que transitan habitualmente por este corredor.

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Según lo informó el gobernador de Cundinamarca, la emergencia no ocasionó personas lesionadas ni vehículos atrapados, circunstancia que facilitó la labor inicial de los cuerpos de socorro. Sin embargo, dadas las condiciones del terreno y el riesgo latente de nuevos movimientos, las autoridades decidieron mantener cerrada la vía mientras se adelantan las acciones necesarias para garantizar la seguridad.

El primer equipo en llegar al sitio fue el de los Bomberos Voluntarios de Fusagasugá, quienes evaluaron la magnitud del deslizamiento y el impacto de las lluvias sobre la estabilidad del eje vial. Estas acciones hacen parte de los protocolos habituales ante eventos de esta naturaleza, donde la prioridad se centra en comprobar la seguridad tanto de los socorristas como de los ciudadanos de la región. Posteriormente, el Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca asumirá la labor de remover el material acumulado, trabajo que solo podrá iniciarse una vez se constate que la zona no representa peligro adicional para el personal y la maquinaria.

Entretanto, las autoridades recomendaron a los conductores buscar rutas alternas para evitar congestiones y seguir con atención las indicaciones impartidas por los organismos de emergencia. Aunque se han desplegado los operativos correspondientes, hasta el momento no se ha dado a conocer una hora estimada para la reapertura del tramo afectado, lo que prolonga la incertidumbre entre quienes necesitan movilizarse entre Sibaté y Fusagasugá. La recomendación principal es mantener la prudencia y la paciencia mientras se restablecen las condiciones de seguridad sobre la carretera.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se cerró la vía entre Sibaté y Fusagasugá en Cundinamarca?

La vía Sibaté–Fusagasugá fue cerrada debido a un deslizamiento de tierra provocado por las lluvias intensas, lo que representó un peligro para los conductores y motivó la intervención de los organismos de emergencia, según información brindada por el gobernador de Cundinamarca.

¿Qué entidades atendieron la emergencia en la vía Sibaté–Fusagasugá?

La atención inicial al deslizamiento fue realizada por los Bomberos Voluntarios de Fusagasugá, quienes evaluaron la seguridad del terreno, mientras que el Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca tiene la responsabilidad de remover el material y habilitar de nuevo la carretera cuando las condiciones permitan intervenir la zona sin riesgos adicionales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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