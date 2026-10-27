Por: VALORA ANALITIK

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Con la llegada de un nuevo año, una de las principales preocupaciones de loshogares y las empresas en Colombia es cuánto subirán sus gastos. La inflación suele marcar la pauta de muchos precios y obliga a hacer cuentas para saber cómo distribuir el presupuesto, desde el mercado y los servicios hasta los seguros y otros gastos de salud.

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En ese panorama, la atención médica también está bajo presión. Los planes de salud que las empresas ofrecen a sus trabajadores tendrían un incremento del 9 % en Colombia durante 2027, una variación que supera la inflación general proyectada para el país. El aumento podría representar un mayor costo para los empleadores que financian estos beneficios y poner sobre la mesa decisiones sobre coberturas, prevención y uso de los servicios médicos.

La proyección hace parte del Global Medical Trends Report 2027, elaborado por la firma de servicios profesionales Aon. El análisis se concentra específicamente en los costos de los planes de salud y beneficios médicos patrocinados por empresas para sus colaboradores; por tanto, no significa que todos los servicios médicos, las EPS o los planes de medicina prepagada vayan a subir exactamente 9 %.

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¿Cuánto subirían los planes de salud empresariales en Colombia en 2027?

Según Aon, la tasa de tendencia médica proyectada para Colombia se ubicaría alrededor del 9 % en 2027. Aunque representa una moderación frente al año anterior, el incremento seguiría por encima de la inflación general estimada por el Fondo Monetario Internacional (FMI), que la firma sitúa en 5,2 % para el país.

Al descontar esa inflación, la tasa médica neta proyectada para Colombia sería de 4,1 %. En términos sencillos, esto indica que el aumento previsto de los costos médicos empresariales no se explicaría únicamente por el encarecimiento general de la economía: también habría presiones propias del sector de la salud.

María del Pilar Manzanera, Advisory & Specialty Leader of Human Capital para Hispanic South America en Aon, señaló que la moderación de la tendencia no elimina las dificultades para las organizaciones: «Aunque observamos una tendencia hacia la moderación con una proyección cercana al 9%, la presión en los costos de los beneficios médicos sigue siendo un reto mayúsculo para los empleadores en Colombia. El incremento continúa superando a la inflación general», afirmó.

Para entender el impacto, una empresa que paga un plan médico de $1 millón por trabajador al año tendría, si ese costo aumentara exactamente 9 %, un gasto de $1,09 millones por ese mismo plan.

La proyección tampoco establece que el trabajador necesariamente deba pagar más de su bolsillo. El efecto dependerá de cómo cada empresa financie el beneficio y de las condiciones que acuerde al renovar sus planes.

¿Por qué están aumentando los costos de salud?

Aon identifica tres grupos de enfermedades que ejercen una presión importante sobre los costos de los planes médicos empresariales en Colombia: el cáncer y el crecimiento tumoral, las enfermedades cardiovasculares y las afecciones infecciosas.

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El cáncer y los tumores representan el principal factor de costo asistencial señalado por el análisis. La presión está asociada con tratamientos de alta complejidad, medicamentos oncológicos de última generación y terapias biológicas avanzadas, que pueden elevar el valor de la atención.

En segundo lugar están las enfermedades cardiovasculares, que pueden requerir exámenes diagnósticos recurrentes, intervenciones quirúrgicas y tratamientos prolongados. La necesidad de atención continua puede representar un gasto sostenido para los planes de salud.

El tercer grupo corresponde a las enfermedades infecciosas, con exclusión del VIH/SIDA e inclusión de la COVID-19. Según Aon, estas afecciones generan un volumen relevante de consultas ambulatorias, atenciones prioritarias e incapacidades laborales, con efectos tanto en el gasto médico como en la productividad de las empresas.

El análisis también advierte sobre factores de riesgo que han ganado importancia en la región, entre ellos la inactividad física, la hipertensión arterial y la obesidad. Estas condiciones pueden favorecer la aparición temprana de enfermedades crónicas no transmisibles y aumentar las necesidades de atención a largo plazo.

La presión sobre los costos médicos no es exclusiva del país. A nivel global, Aon proyecta una tendencia médica bruta promedio de 9 % para 2027, inferior al 9,8 % previsto para 2026.

En América Latina y el Caribe, la proyección promedio es de 10,4 %, por encima del 9 % estimado para Colombia. El informe ubica al país en un rango de incremento menor que el previsto para Brasil, donde la tasa llegaría a 11,1 %, y Argentina, con 29,5 %.

Chile registra una proyección de 7,5 %, mientras que México presenta una dinámica que Aon describe como alineada con los esfuerzos de contención de costos. El informe no precisa en este apartado una cifra para México.

Estas comparaciones muestran que Colombia tendría una variación inferior al promedio regional, aunque eso no elimina el reto para las empresas que deben financiar beneficios médicos por encima de la inflación general.

Ante las presiones previstas para 2027, Aon señala que las organizaciones están revisando la forma en que diseñan y administran sus programas de salud. El objetivo es controlar los costos sin deteriorar la atención que reciben los trabajadores.

Entre las estrategias identificadas está la inversión en prevención y programas de bienestar, que busca intervenir factores de riesgo antes de que se conviertan en enfermedades que requieran tratamientos costosos. Aon reporta que el 87 % de los países evaluados a nivel global utiliza este tipo de iniciativas.

Las empresas también pueden recurrir a herramientas como copagos, deducibles, redes médicas preferenciales y auditorías clínicas para administrar la utilización de los servicios.

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Manzanera advirtió que las compañías deben anticiparse a la renovación de sus pólizas y analizar las necesidades de salud de sus trabajadores: «Frente al escenario que proyectamos para 2027, las compañías no pueden esperar a la renovación de sus pólizas para reaccionar. Anticipar las tendencias, entender la epidemiología interna de la empresa y apostar decididamente por la prevención permite proteger los balances financieros y, al mismo tiempo, blindar el bienestar y la productividad de los colaboradores en Colombia», concluyó.

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