La crisis financiera de Ueno Bank, en Paraguay, también alcanzó al fútbol sudamericano. La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) figura entre los principales depositantes de la entidad intervenida por el Banco Central paraguayo, con una inversión cercana a los 14 millones de dólares.

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De acuerdo con los datos difundidos por medios de ese país, la organización tenía 85.470 millones de guaraníes depositados en certificados de depósito de ahorro (CDA). La cifra la ubica entre los mayores tenedores de este tipo de inversiones en el banco.

La situación desató interrogantes sobre las posibles consecuencias para las finanzas de la Conmebol, especialmente porque en noviembre se disputarán las finales de la Copa Sudamericana y la Copa Libertadores.

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Sin embargo, la entidad deportiva descartó que la intervención bancaria comprometa sus actividades o el cumplimiento de sus obligaciones económicas con los clubes participantes.

¿Cuánto dinero tenía la Conmebol en Ueno Bank?

Los registros de grandes depositantes de Ueno Bank identifican a la Conmebol con 85.470 millones de guaraníes en certificados de depósito de ahorro, una suma que equivale aproximadamente a 14 millones de dólares.

La intervención se produjo después de que el Banco Central de Paraguay detectara que Ueno Bank tenía un índice de solvencia inferior al mínimo requerido. La autoridad monetaria inició un procedimiento de resolución que implicó la suspensión de los servicios y el cierre de sus sucursales.

El banco tenía cerca de tres millones de clientes y administraba importantes recursos públicos, por lo que la decisión desató una crisis financiera y política en el país.

Conmebol descartó problemas para las finales y los premios

Ante las dudas sobre el alcance de la exposición financiera, la Conmebol aseguró que el dinero colocado en Ueno Bank no compromete su funcionamiento.

Según la explicación difundida por la entidad, esa inversión representa alrededor del 2,5 % de sus ingresos y no afecta los recursos disponibles para cumplir sus compromisos deportivos.

Por esa razón, la organización sostuvo que no están en riesgo las competencias continentales ni los pagos correspondientes a los equipos que se consagren campeones.

La aclaración cobra relevancia porque las dos finales de los torneos de clubes se disputarán durante las próximas semanas, con presencia de equipos de Argentina y Brasil.

Las finales de Libertadores y Sudamericana siguen en pie

La Copa Sudamericana tendrá su definición el sábado 21 de noviembre en Barranquilla. Boca Juniors y Atlético Mineiro disputarán el título en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, desde las 5:30 p. m., hora colombiana.

Una semana después, el sábado 28 de noviembre, Estudiantes de La Plata y Palmeiras se enfrentarán por la Copa Libertadores en Montevideo, Uruguay. El partido está programado para las 3:00 p. m., hora colombiana.

La Conmebol también estableció para esta temporada premios millonarios. El campeón de la Libertadores recibirá 25 millones de dólares, mientras que el ganador de la Sudamericana obtendrá 10 millones de dólares.

Pese a la exposición financiera que representa su inversión en Ueno Bank, la entidad insiste en que la crisis no alterará la organización de los torneos ni el pago de esos premios.

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