Por: CENET

Portal de economía y negocios especializado en información del dólar, bolsas de valores, inversiones, otros mercados de capitales, indicadores económicos, criptomonedas, empresas y economía de bolsillo, entre otros temas del día a día. Visitar sitio

Pei, un vehículo de inversión enfocado en el sector inmobiliario, tuvo un tercer trimestre de 2026 marcado por el potencial acuerdo para adquirir el portafolio de Terranum. De acuerdo con la información divulgada por la compañía, esta operación es una de las más relevantes del año y avanza con los trámites regulatorios pertinentes. Entre enero y septiembre, Pei reportó ingresos operacionales acumulados de $631.178 millones, lo que representó un crecimiento de 4,3% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Sigue a PULZO en Discover

Un hecho clave ocurrió en septiembre, cuando una Asamblea Extraordinaria de Inversionistas aprobó, con el apoyo del 92% de los títulos presentes, las condiciones necesarias para continuar con el proceso de adquisición. Esta aprobación permitió a la compañía avanzar en la estructura propuesta para la transacción inmobiliaria. Según datos de la empresa, la compra contempla incorporar cinco activos, tanto corporativos como logísticos, que implicarían un aumento aproximado del 29% en los activos bajo administración y del 35% en el área arrendable gestionada por el vehículo. Asimismo, se proyecta un ingreso operativo neto anual (NOI, por sus siglas en inglés) superior a $200.000 millones si se concreta la negociación.

No obstante, para llegar al cierre definitivo de la transacción, Pei debe cumplir con varios requisitos, incluyendo la aprobación de la Emisión XIII Tramo de Títulos Participativos por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia y el cumplimiento de otras condiciones reglamentarias señaladas en el acuerdo.

Los resultados financieros presentados muestran que, en los primeros nueve meses del año, el NOI fue de $534.788 millones, con un incremento del 5,4% respecto a igual lapso del 2025 y un margen de 84,7%. Por su parte, el EBITDA fue de $444.588 millones, con un margen del 70,4%. El Flujo de Caja Distribuible (FCD) en el trimestre alcanzó $65.040 millones, equivalente a $1.302 por título participativo, programado para desembolso el 17 de noviembre.

En términos operativos, Pei colocó 15.206 metros cuadrados en el año, con una tasa de renovación de contratos de 96,2%. La vacancia física cerró en 6,32% y la vacancia económica en 6,96%. El segmento corporativo evidenció una ocupación destacada en activos como WBP, Fijar 93, Atrio y Edificio Calle 26, reflejando una vacancia física en este segmento de 10,07%.

En el mercado de capitales, el título participativo de Pei tuvo una valorización de 0,9% frente al trimestre anterior y su precio final para septiembre fue de $66.600, con un volumen promedio diario negociado de $1.706 millones. La cantidad de inversionistas creció hasta 12.392, un 49,5% más que en 2025. Además, en octubre la compañía vinculó a LarrainVial como segundo formador de liquidez para fortalecer la negociación de títulos en el mercado secundario, junto con Alianza Valores, ampliando así el alcance entre inversionistas nacionales e internacionales. El trimestre, por tanto, estuvo marcado por la consolidación financiera de Pei y el avance en la adquisición de Terranum, movimiento que podría transformar de manera profunda la escala del fondo.

¿Qué impacto tendría la adquisición del portafolio de Terranum en los resultados de Pei?

Según la información proporcionada por la firma, la adquisición del portafolio de Terranum implicaría un aumento significativo en los activos administrados por Pei, así como en su área arrendable. Se proyecta un crecimiento del 29% en activos bajo administración y del 35% en área arrendable, además de un potencial de generación de un ingreso operativo neto superior a $200.000 millones anuales, lo que modificaría la escala del negocio inmobiliario de Pei.

¿Cuáles son los principales indicadores financieros y operativos de Pei en el tercer trimestre de 2026?

Durante el tercer trimestre de 2026, Pei reportó ingresos operacionales acumulados de $631.178 millones y un Ingreso Operativo Neto de $534.788 millones, junto con un EBITDA de $444.588 millones. Los indicadores operativos muestran una vacancia física de 6,32%, una vacancia económica de 6,96% y una tasa de renovación de contratos del 96,2%, al tiempo que se destacó el crecimiento en la base de inversionistas y la valorización del título participativo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.