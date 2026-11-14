“Señor presidente Abelardo de la Espriella, hoy hago este video desde la cama de una UCI, pidiéndole que no me deje morir”. Con ese mensaje, Angie Carolina Briedo, una joven de 19 años hospitalizada en Bogotá, le pidió ayuda al jefe de Estado para acceder a los insumos médicos que necesita para continuar su tratamiento.

Sigue a PULZO en Discover

(Le puede interesar: Colombiano con enfermedad rara (uno en 2 millones) pide oportunidad: “No soy conformista”)

La paciente, quien asegura que padece dos enfermedades huérfanas y es hija de un integrante de la Policía Nacional, publicó un video desde la Fundación Santa Fe, donde permanece internada. En la grabación expuso las dificultades que, según su testimonio, enfrenta para conseguir dos medicamentos y un dispositivo médico que no estarían disponibles en Colombia.

Briedo afirmó que lleva varios meses esperando autorizaciones del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) para importar esos productos. Por esa razón, decidió hacer público su caso y pedir la intervención del presidente De La Espriella.

Lee También

La joven aseguró que ha enviado cartas y correos electrónicos al despacho presidencial para explicar su situación, pero señaló que no ha recibido respuesta. Su llamado también está dirigido a la autoridad sanitaria, a la que responsabiliza por las demoras en los trámites.

(Lea también: “Siento que me quemo en vida”: desgarrador clamor de médico colombiano por la eutanasia)

Joven de 19 años denunció demoras del Invima para importar medicamentos

En su video, Angie Carolina explicó que los productos que necesita no se consiguen en el país y que, pese a los meses de espera, no ha logrado obtener la autorización para traerlos del exterior.

“Necesito dos medicamentos y un dispositivo que no los hay en el país, no los tiene Colombia. La entidad (Invima) ha negado la importación durante meses”, manifestó.

La paciente describió el proceso como un “carrusel de la muerte” y cuestionó que los procedimientos administrativos se conviertan, desde su perspectiva, en un obstáculo para recibir la atención que requiere.

“Es triste, muy triste, ver el carrusel de la muerte que se ha convertido en hacer un trámite ante Invima, que está por encima de mi vida”, expresó.

Su situación es especialmente delicada porque permanece en una unidad de cuidados intensivos (UCI), desde donde insistió en que quiere tener la oportunidad de recuperarse y continuar con sus proyectos personales.

“Tengo muchos sueños que cumplir; apenas tengo 19 años”, afirmó en el mensaje dirigido al mandatario.

#ATENCIÓN 🚨 “Presidente @ABDELAESPRIELLA, no me deje morir” 🚨 Desde UCI de Fundación Santa Fe (Bogotá), Angie Carolina, joven de 19 años que padece dos enfermedades huérfanas, lanzó angustioso llamado al presidente de la república para pedirle que intervenga para salvar su vida La paciente, quien manifiesta que es hija de un integrante de la Policía Nacional, denunció que el @invimacolombia lleva varios meses negando la autorización para importar dos medicamentos esenciales y un dispositivo médico que no se consiguen en Colombia, necesarios para continuar con su tratamiento vital. En su testimonio, compartido en plataformas digitales, la joven aseguró haber enviado múltiples cartas y correos al despacho presidencial sin obtener respuesta, calificando los trámites ante la entidad sanitaria como un “carrusel de la muerte” mientras su estado de salud se agrava cada día más en UCI. — Colombia Oscura – Horus (@horusperegrinus) November 12, 2026

Hasta el momento, la joven no ha especificado cuáles son las dos enfermedades huérfanas que padece ni ha identificado los medicamentos y el dispositivo médico que solicita. Tampoco se conocen las razones concretas por las que, según su denuncia, el Invima no ha autorizado las importaciones.

Por ahora, su petición busca que el Gobierno conozca el caso y ayude a encontrar una salida a las dificultades que enfrenta para acceder a los productos médicos que considera indispensables para su tratamiento.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.