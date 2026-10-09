El terremoto que sacudió a Panamá también puso en alerta al sector aéreo colombiano. La Aeronáutica Civil activó un plan de contingencia y habilitó siete aeropuertos del país para recibir vuelos desviados por la emergencia sísmica registrada este viernes 9 de octubre.

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Según el comunicado de la entidad, la medida busca responder a las afectaciones temporales que pueda sufrir la navegación aérea y la infraestructura aeroportuaria panameña. Para atender el cambio en las rutas, Colombia dispuso su capacidad operativa y activó protocolos de coordinación para organizar el tráfico aéreo que llegue a sus terminales.

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Los aeropuertos habilitados como alternos son el Gustavo Rojas Pinilla, en San Andrés; el Rafael Núñez, en Cartagena; el Ernesto Cortissoz, en Barranquilla; el Simón Bolívar, en Santa Marta; el Alfonso Bonilla Aragón, en Cali; el José María Córdova, en Rionegro, Antioquia, y Los Garzones, en Montería.

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#ACTUALIDAD| La Aeronáutica Civil activó un plan de contingencia y habilitó siete aeropuertos colombianos como alternos para recibir vuelos desviados por la emergencia sísmica en Panamá. Las operaciones se desarrollan con normalidad y bajo protocolos de seguridad, mientras se coordina la normalización de los itinerarios. https://t.co/woHMRjWbSk — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 9, 2026

La Aerocivil aseguró que las operaciones de recepción y reorientación de vuelos avanzan con normalidad y bajo los estándares internacionales de seguridad operacional. Para ello, trabajan de manera coordinada el personal de control de tráfico aéreo, los equipos técnicos y los servicios aeroportuarios.

La entidad también expresó su solidaridad con Panamá y puso a disposición del país vecino la experiencia y capacidad técnica colombiana para apoyar la atención de la emergencia.

Mientras se conoce la evolución de la situación, la autoridad aeronáutica mantendrá un monitoreo permanente y coordinará acciones con la Autoridad Aeronáutica Civil de Panamá y las aerolíneas afectadas.

El objetivo, según el comunicado, es facilitar la normalización gradual de los itinerarios, priorizando la seguridad y la asistencia a los pasajeros. Por eso, los viajeros con vuelos hacia Panamá o conexiones en ese país deben consultar directamente con sus aerolíneas para conocer posibles cambios en sus trayectos.

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