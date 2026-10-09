Las autoridades activaron los protocolos de búsqueda de una aeronave con la que se perdió contacto mientras sobrevolaba el occidente de Cundinamarca. La alerta se conoció desde las 8:00 p. m., luego de que la Aeronáutica Civil reportara la interrupción de las comunicaciones con el avión, según informó Caracol Radio.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Encuentran restos del avión que desapareció en EE. UU., pero no se sabe nada de los 6 ocupantes)

Según la información divulgada por la Policía de Cundinamarca y recogida por la citada emisora, habitantes de la zona rural de Caparrapí manifestaron haber visto un destello y escuchado un fuerte impacto en inmediaciones de las veredas Chorrillo y La Ovejera. Estos testimonios se convirtieron en un punto de referencia para las labores orientadas a establecer la ubicación de la aeronave.

Por ahora, las autoridades no han confirmado que el avión se haya accidentado ni han entregado detalles sobre el tipo de aeronave, su ruta o la cantidad de personas que podrían viajar a bordo. La situación permanece bajo verificación mientras avanzan las acciones de búsqueda.

Lee También

#CUNDINAMARCA La Policía de Cundinamarca informa, que desde las 8:00 pm, la Aeronáutica Civil reportó la pérdida de contacto con un avión que sobrevolaba por el occidente del departamento. Preliminarmente se conoció que algunos campesinos reportaron haber evidenciado un destello y escuchado un fuerte impacto entre las veredas Chorrillo y La Ovejera del municipio de Caparrapí. El comando aéreo de combate No.1 activó los protocolos necesarios para lograr la ubicación de la aeronave. https://t.co/v2vIVVHFXe — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 9, 2026

Activan operativo para ubicar la aeronave en Cundinamarca

Ante la pérdida de contacto, el Comando Aéreo de Combate n.º 1 activó los protocolos correspondientes para tratar de localizar el avión. Las labores se concentran en establecer qué ocurrió y verificar los reportes recibidos desde el área rural de Caparrapí.

La información aportada por los campesinos sobre el destello y el sonido del impacto podría ayudar a delimitar la zona que deben revisar los equipos, aunque todavía no se ha confirmado que estos hechos estén relacionados con la aeronave reportada.

Se espera que la Policía de Cundinamarca, la Aeronáutica Civil y la Fuerza Aeroespacial Colombiana entreguen información oficial sobre los resultados del operativo, las características del avión y las posibles personas a bordo.

Mientras no exista una confirmación de las autoridades, el caso debe manejarse como una pérdida de contacto con una aeronave y una búsqueda en curso, sin dar por establecido que ocurrió un accidente.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.