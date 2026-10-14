Por: CENET

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El Presupuesto General de la Nación para 2027 tendrá una reducción significativa en el servicio de la deuda, con una disminución de $6,4 billones según el acuerdo alcanzado entre los ponentes del proyecto y el Ministerio de Hacienda, así lo confirmó el senador Christian Garcés, coordinador ponente de la iniciativa. De ese monto, se prevé que $6 billones sean asignados directamente a la atención de la emergencia causada por el terremoto y a fortalecer la gestión del riesgo de desastres, en respuesta a las prioridades identificadas durante las discusiones presupuestales.

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Este acuerdo se gestó en una reunión entre los legisladores ponentes y representantes del Ministerio de Hacienda, en la que se revisaron y ajustaron las asignaciones previstas para el próximo año fiscal. Garcés subrayó que la reducción en el servicio de la deuda no afectará las obligaciones existentes de la Nación, es decir, se respetarán los compromisos financieros ya adquiridos.

En palabras textuales de Garcés: "Se logra un acuerdo para reducir el servicio a la deuda, cumpliendo obviamente los compromisos de la Nación, en 6,4 billones de pesos, de los cuales 6 billones se invertirán para el terremoto y la atención de desastres". Esto significa que, aprovechando el margen generado en la distribución presupuestal, se libera una porción considerable de recursos para responder a la emergencia y para financiar acciones integrales de prevención y manejo de riesgos, sin poner en entredicho las finanzas estatales.

Además, se anunció que en el articulado de la ley ya se incluyó la obligación para el Gobierno Nacional de presentar al Congreso, específicamente a las comisiones económicas, un plan concreto de austeridad enfocado en reducir los gastos de funcionamiento. Como enfatizó el senador, "logramos incluir un artículo nuevo donde el Gobierno Nacional se compromete a presentar al Congreso... un plan de austeridad, de disminución de los gastos de funcionamiento". Esta disposición refleja un compromiso institucional por optimizar el uso de los recursos públicos, aunque no se precisó ni el monto del ahorro esperado ni las partidas específicas que serán revisadas en dicho plan.

De esta manera, la discusión presupuestal para 2027 incorpora ajustes relevantes, con énfasis en la destinación de nuevos fondos para emergencias y la búsqueda de mayor eficiencia administrativa. La reasignación propuesta busca fortalecer la respuesta del Estado frente a desastres y racionalizar los egresos derivados del funcionamiento estatal.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿A qué se destinarán los $6 billones redirigidos del servicio de la deuda en el presupuesto 2027?

De acuerdo con información presentada por el senador Christian Garcés y según el ajuste anunciado en la discusión del Presupuesto General de la Nación para 2027, los $6 billones que se redirigen desde el servicio de la deuda serán destinados a la atención de la emergencia causada por el terremoto y a la gestión del riesgo de desastres, permitiendo así financiar acciones prioritarias para responder y prevenir eventos similares en el futuro.

¿En qué consiste el plan de austeridad que el Gobierno debe presentar al Congreso según el acuerdo presupuestal?

El acuerdo alcanzado prevé que el Gobierno Nacional presente ante las comisiones económicas del Congreso un plan de austeridad. Este plan, cuyo compromiso quedó ratificado en el articulado del presupuesto, tiene como objetivo establecer medidas para disminuir los gastos de funcionamiento del Estado. No obstante, en las declaraciones del senador Christian Garcés no se detallan los montos de ahorro esperados ni se especifican cuáles partidas serán objeto de ajuste o revisión.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.