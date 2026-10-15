Por: Noticiero 90 minutos

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El Fondo Milagro avanza en la reconstrucción de las zonas afectadas tras el terremoto ocurrido el 10 de agosto. Según Jaime Uribe, gerente de la entidad, la primera fase de intervención consistirá en la demolición de viviendas y edificaciones con daños severos, consideradas peligrosas por su alto riesgo de colapso. Este anuncio fue dado a conocer durante una sesión de la Comisión Accidental Bicameral del Congreso, espacio donde se expusieron los avances y estrategias diseñadas para atender la emergencia.

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El fondo contará inicialmente con una suma de $624.000 millones, recursos que se obtendrán a partir de un crédito con la banca multilateral. De acuerdo con las declaraciones de Jaime Uribe, aproximadamente $360.000 millones de este monto ya se habían destinado previamente para atender la emergencia generada por el sismo. Esta cifra evidencia la magnitud de la tragedia y la necesidad de gestionar recursos extraordinarios para la recuperación de los territorios afectados.

La entidad elaboró el Plan de Acción Específico (PAE), documento fundamental para establecer las prioridades y criterios de intervención. El PAE fue aprobado por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) el 14 de octubre, respaldo que habilita al Fondo Milagro para iniciar acciones directas en terreno. Según lo planteado por Uribe, con la llegada de estas "herramientas" se podrá ejecutar el plan y hacer presencia en las comunidades impactadas por el desastre.

Durante la primera etapa, se priorizarán demoliciones en estructuras que representan un riesgo para los habitantes, especialmente ante la posibilidad de nuevos movimientos sísmicos. Antes de avanzar con la rehabilitación, se desarrollarán diagnósticos adicionales para unificar criterios en la evaluación de viviendas y así, determinar cuáles pueden ser reparadas y cuáles requieren reposición total.

La estrategia incluye también la recuperación de servicios básicos como suministro de agua y saneamiento, así como la intervención de instituciones educativas y centros de salud que resultaron afectados. Uno de los propósitos principales es permitir el retorno presencial de los estudiantes a las aulas y contribuir a la reactivación de la vida comunitaria.

Para identificar y atender las necesidades de las zonas afectadas, está previsto crear gerencias regionales encargadas de recorrer los cinco departamentos más afectados. Además, se pondrán en marcha mecanismos de auditoría y un tablero público de consulta para garantizar transparencia en el uso de los recursos y el avance de las obras.

Con estas acciones, el Fondo Milagro busca no solo reconstruir físicamente las áreas damnificadas, sino también contribuir a la recuperación económica y social de la comunidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué implica la demolición de viviendas en el plan del Fondo Milagro tras el terremoto?

La demolición de viviendas es una de las fases iniciales del plan del Fondo Milagro, con el objetivo de eliminar riesgos por estructuras en peligro de colapso. Esta medida prioriza la seguridad de los habitantes y allana el camino para la construcción o rehabilitación de nuevas viviendas, de acuerdo con las evaluaciones técnicas efectuadas tras el terremoto, como explicó Jaime Uribe, gerente del fondo.

¿De dónde provienen los recursos que utilizará el Fondo Milagro para la reconstrucción?

Según la información suministrada por Jaime Uribe, los recursos iniciales del Fondo Milagro provienen de un crédito con la banca multilateral. Un total de $624.000 millones estarán disponibles para las obras, de los cuales $360.000 millones ya fueron utilizados en la respuesta inicial a la emergencia. Estos fondos respaldan la fase de reconstrucción y recuperación en los territorios afectados.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.