Un tenso momento se vivió en San Andrés durante la visita del presidente Abelardo De La Espriella, quien tuvo un fuerte intercambio con la gobernadora del departamento, Girley Natacha Ordóñez Bowie, y la representante a la Cámara Elizabeth Jay-Pang Díaz. El mandatario les reclamó por la situación del hospital departamental, el manejo de recursos públicos y asuntos relacionados con Coralina.

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El encuentro ocurrió en la sede de la Base Naval de San Andrés, después del saludo protocolario del presidente a integrantes de la Armada Nacional. Allí, De La Espriella cuestionó a las funcionarias por las protestas y bloqueos relacionados con la intervención del hospital, entidad que atraviesa una crisis por falta de recursos, insumos y retrasos en los pagos al personal médico.

En medio del reclamo, el presidente hizo señalamientos sobre presuntas irregularidades en la contratación y mencionó directamente al esposo de la representante. “Ayer me dijeron que estaban tranquilas con la intervención del hospital y se fueron allá a atravesarse. (…) Quiero que sepan que estoy enterado de lo que está pasando en la isla y no lo voy a seguir tolerando. Estoy enterado de los negocios de su marido, estoy enterado de Coralina, estoy enterado de todo lo que se está haciendo y no lo voy a permitir”, afirmó.

Las declaraciones provocaron un intercambio en el que la gobernadora y la representante intentaron explicar su posición frente a la intervención del centro asistencial. Ambas señalaron que habían solicitado acompañamiento del Ministerio de Salud para atender la crisis, pero el presidente mantuvo su postura y aseguró que los recursos enviados al archipiélago tendrán vigilancia institucional.

“Los recursos que voy a mandar son recursos que nadie va a tocar. Pero no crean que conmigo se puede hacer lo que se ha hecho con otros gobiernos, doctora. No, no, no. Tengo toda la información y tengo todo claro. No confundan la cortesía institucional con la complicidad, porque no es mi caso”, sentenció De La Espriella.

El cruce también estuvo marcado por la defensa que hizo De La Espriella de la intervención del hospital. El mandatario sostuvo que la medida busca enfrentar problemas que, según sus declaraciones, se habrían extendido durante varios años en la administración de la entidad.

“Este Gobierno no tolera la corrupción, venga de donde venga. Y la voy a combatir con todas las armas de la democracia. Yo no soy un presidente como los demás. Yo enfrento la corrupción, que es un cáncer de Colombia. (…) Mandamos a intervenir el hospital porque llevan años robándose el hospital y ustedes mandaron a su gente a atravesarse. Les voy a pedir que no se atraviesen a eso porque yo lo voy a hacer, quieran ustedes o no”, advirtió.

Finalmente, el presidente anunció que las autoridades revisarán las finanzas del departamento y sostuvo que su administración buscará determinar qué ha ocurrido con los recursos destinados al archipiélago.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.