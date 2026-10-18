El exdirector de la DIAN y exministro Luis Carlos Reyes ratificó ante la Fiscalía General de la Nación su denuncia contra el exministro del Interior Armando Benedetti y su suegra, Adelina Covo, a quienes señala de haber ejercido presiones indebidas para lograr el nombramiento de directores afines en las aduanas de Barranquilla y Cartagena. Durante la diligencia judicial, el exfuncionario conocido en redes sociales como “Mr. Taxes” aseguró que aportará material probatorio contundente para respaldar sus afirmaciones previas ante la Corte Suprema de Justicia.

Sigue a PULZO en Discover

“Voy a presentar a la Fiscalía todo lo que requiera, incluyendo la evidencia pertinente”, advirtió Reyes a su salida de las instalaciones judiciales, encendiendo nuevamente el ventilador sobre supuestas prácticas de clientelismo e injerencia burocrática. La ampliación de esta declaración cayó en el entorno político, desatando una inmediata y airada reacción por parte de Adelina Covo a través de sus canales digitales.

La dirigente política arremetió con dureza contra el exfuncionario, a quien descalificó públicamente y tildó de “paracaidista” sin méritos que ha ocupado altas dignidades del Estado. “No sé qué busca el tal señor Taxman conmigo (nombre robado a George Harrison). Por lo pronto le respondo que no tengo nada que ver con el tal Benedetti, que, por cierto, tiene a mi familia completamente fracturada”, escribió Covo en su cuenta oficial de X, reconociendo un distanciamiento profundo con el exembajador a raíz de su relación con su hija, Adelina Covo Guerrero.

El núcleo de la controversia se remonta a los señalamientos formulados por Reyes, quien reveló que en el pasado recibió a Covo en su despacho acompañada por Nicolás Petro, hijo del expresidente Gustavo Petro. Según el testimonio del exdirector de la Dian, en dicho encuentro le fue entregado un sobre de manila con hojas de vida destinadas a cooptar las gerencias aduaneras en la costa Caribe. “La señora Adelina Covo estaba en sus cinco sentidos cuando con Nicolás Petro me pidió las aduanas de Barranquilla y Cartagena para los recomendados de Armando Benedetti”, aseveró Reyes en su momento, destacando que sus directrices chocaban frontalmente con estas pretensiones.

Lee También

Por su parte, Covo ha negado categóricamente haber intercedido por puestos públicos y devolvió los ataques calificando a Reyes de “payaso” por la gestión desempeñada en el gabinete. Mientras la Fiscalía avanza en la recolección de entrevistas y documentos para determinar si existió tráfico de influencias, el choque político entre el exjefe tributario y la influyente familia cartagenera promete nuevos capítulos en los estrados judiciales.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.